بابک هدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴:۲۱ امروز یک سانحه ترافیکی زنجیره‌ای در محدوده کیلومتر ۴۰ محور سنندج به سمت دیواندره، حوالی عباس‌آباد رخ داد و این حادثه که میان سه خودرو سمند، روا و جک اتفاق افتاد، منجر به مصدومیت ۸ نفر شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان گفت: پس از دریافت گزارش حادثه، بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس اورژانس و دو تیم امدادی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تیم‌های امدادی اقدامات اولیه درمانی را انجام دادند.

وی افزود: ۶ نفر از مصدومان پس از ارائه خدمات اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند و همچنین ۲ نفر دیگر توسط آمبولانس‌های هلال‌احمر به همین بیمارستان انتقال یافتند.

هدائی همچنین تاکید کرد که حال عمومی مصدومان مساعد گزارش شده و اقدامات درمانی برای آن‌ها در حال انجام است.