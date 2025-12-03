تشکیل هسته اولیه نخبگان جهاد تبیین در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه راهبری تخصصی نخبگان در راستای پیشبرد اهداف قرارگاه جهاد تبیین بقیة‌الله (عج) در استان فارس صبح چهارشنبه با حضور اعضای مرتبط در اداره کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد.

محور اصلی این نشست، راه‌اندازی و سازماندهی هسته اولیه نخبگان استان جهت تحقق امر مهم تبیین بود. در این جلسه بر لزوم تکمیل ساختار نخبگانی استان و تشکیل حلقه‌های اندیشه ورز برای تولید محتوای تخصصی تأکید شد.

از دیگر اهداف این جلسه، ایجاد سازوکاری برای پشتیبانی همه‌جانبه از نخبگان تبیینی قرارگاه در بخش‌های مختلف شامل مدارس، اساتید، رسانه و سفیران جهاد تبیین عنوان شد.

لازم ذکر است، قرارگاه جهاد تبیین بقیة‌الله (عج) در استان فارس، در حال حاضر با رویکرد تعامل و هم‌افزایی با نهادهای متولی و اقشار مردمی، فعالیت‌های خود را در شش حوزه کلیدی شامل نخبگان، مدارس، اساتید، سفیران، رسانه و بانوان دنبال می‌کند.