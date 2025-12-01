به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع اعتکاف، این مراسم را فناوری اجتماعی و مدرسه آرامش و مسئولیتپذیری توصیف کرد و گفت: سازمان تبلیغات فارس باید رسانه ستان فارس باشد و خبرنگاران دفتر دوم کاری خود را در این سازمان بدانند و در کنار ما پیام معنویت و زیباییهای اسلام را به جامعه برسانند.
وی با بیان اینکه طی ۱۱۰ روز حضور در فارس، اتاق خبر سازمان تبلیغات راهاندازی شده است، ادامه داد: این اتاق خبر میتواند حلقه وصل و زمینه همافزایی بیشتر با جامعه رسانهای باشد. ما امروز عهد جمعی داریم برای کارگزاری خدا روی زمین.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، اعتکاف را یکی از رویشهای مهم انقلاب اسلامی دانست و افزود: صفهای طولانی جوانان برای اعتکاف نماد رشد معنویت در مسیر تمدن اسلامی است. اعتکاف هم عبادت فردی و هم تربیت اجتماعی را در خود جمع کرده و میتواند بسیاری از آسیبهای اجتماعی را پیشگیری کند.
حجت الاسلام ولدان از برنامهریزی برای برگزاری بزرگترین اعتکاف جوانان جهان اسلام در شیراز خبر داد و گفت: امسال حدود ۱۰ هزار معتکف در مسجد شهدای شیراز حضور خواهند داشت؛ چنین اجتماع بزرگی از معتکفان را در هیچ نقطه دیگری از جهان اسلام سراغ نداریم و باید قدر این موقعیت را بدانیم.
وی با اشاره به آمار سال گذشته ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۹۳۰ مسجد میزبان بیش از ۱۵۳ هزار معتکف بودند که ۳۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۲ داشته است و بخش قابلتوجهی از این جمعیت را جوانان و دانشآموزان تشکیل میدادند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از تشکیل قرارگاه استانی اعتکاف با پنج کمیته هنر و رسانه، محتوا و مبلغین، پشتیبانی و خدمات، اعتکافهای تخصصی و امنیتی و انضباطی خبر داد و افزود: تمام ظرفیتهای استان پای کار خواهند بود تا این رویداد در اوج امنیت، برنامه مندی و آثار اجتماعی مثبت برگزار شود.
حجت الاسلام ولدان همچنین به اعتکافهای تخصصی از جمله اعتکاف مادر و دختری، معلم و شاگردی، ورزشکاران، نوجوانان و اصناف اشاره کرد و از ادارات و مجموعههای مختلف خواست که با برپایی اعتکافهای سازمانی، سه روز وحدت و تفکر جمعی را تجربه کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس رسانهها را به مشارکت حداکثری دعوت کرد و گفت: ۳۳ روز تا اعتکاف باقی است. از همین امروز، روزشمار خبری این رویداد بزرگ باید آغاز شود. هر رسانهای که فعالتر عمل کند، بهعنوان افتخار استان معرفی خواهد شد.
حجت الاسلام ولدان در پایان تصریح کرد: هر معتکف امسال به نیابت از یک شهید در این مراسم حضور مییابد و یاد شهدای استان بهعنوان چراغ این حرکت معنوی زنده خواهد بود.
نظر شما