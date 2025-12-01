نشست هماهنگی قرآنی ادارات منطقه ۷ تبلیغات اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست حضوری منطقه ۷ با هدف همافزایی و انسجام در اجرای طرحها و برنامههای قرآنی سال جاری، در اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس تشکیل شد.
در این نشست، حجتالاسلام محمدجواد ابراهیمی، پشتیبان منطقه، به همراه رؤسای ادارات قرآن استانهای اصفهان، یزد و شیراز حضور داشتند.
حجتالاسلام محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در این جلسه اظهار کرد: با توجه به نشست کشوری پیش رو، لازم بود سه استان عضو منطقه در خصوص طرحها و برنامههای قرآنی تعامل و تبادل نظر کنند.
وی ادامه داد: هدف از این تعامل، فراهم آوردن زمینهای است تا بتوان مطالب خود را به بهترین شکل ممکن در نشست آتی که در استان قم برگزار خواهد شد، ارائه داد و در نتیجه، زمینه رشد و تعالی منطقه در حوزه فعالیتهای قرآنی فراهم شود.
به گفته حجتالاسلام ولدان، یکی از مصوبات مهم این نشست صمیمی، اجرای دوره نیمهحضوری با هدف ارتقا سطح علمی و عملی معلمان تدبّر در قرآن منطقه ۷ است که جزئیات و زوایای مختلف آن مورد بحث و جمعبندی قرار گرفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: پیش از این، چهار جلسه بهصورت برخط (آنلاین) با موضوعات مشخص در این زمینه برگزار شده بود.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مدیران کل سه استان، پیگیریها و تلاشهای رؤسای ادارات امور قرآنی آنها و البته حمایت سازمان دارالقرآن الکریم، به زودی شاهد اجرای برنامههای مشترک متعدد و مؤثری در سطح منطقه باشیم.
