مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی: فرسایش خاک قم از میانگین کشوری فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین احمدپور، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان، در دهمین کاروان ترویج بهره‌وری کشاورزی با شعار «خاک‌های سالم، شهرهای سالم» که امروز چهارشنبه ۱۲ آذر در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، روز جهانی خاک را رویدادی حیاتی توصیف و گفت: این روز از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گرامی داشته می‌شود تا توجه جهانیان به خاک، زیربنای حیات روی زمین، جلب شود.

وی با اشاره به فرسایش خاک در سطح جهان و ایران افزود: سالانه حدود ۷۵ میلیارد تن خاک حاصلخیز در دنیا از بین می‌رود و این رقم در ایران به‌طور متوسط به ۱۶.۷ تن در هکتار می‌رسد که دو تا سه برابر میانگین جهانی است.

احمدپور با تأکید بر اهمیت حفاظت از خاک بیان کرد: برای تشکیل تنها یک سانتی‌متر خاک حدود ۳۰۰ سال زمان نیاز است و بیش از ۲۵ درصد موجودات زنده کره زمین در خاک زندگی می‌کنند. بنابراین ریزگردها، محیط زیست و کشاورزی و اساس زیست بشر، به سلامت خاک وابسته است.

مدیر آب و خاک استان درباره وضعیت بحرانی قم گفت: با کاهش نزولات آسمانی و قطع حق‌آبه‌ها، فرسایش خاک در قم از متوسط کشوری نیز فراتر رفته و شرایط اضطراری است؛ همکاری همه مردم و نهادها برای حفاظت از خاک ضروری است.

وی با اشاره به شعار امسال فائو «خاک‌های سالم برای شهرهای سالم» اظهار کرد: بسیاری از خاک‌های درجه یک و دو در محدوده شهرها واقع شده‌اند. برای مثال، شهر قم روزگاری دارای ۱۱ هزار هکتار باغ بود، اما اکنون جای آن‌ها را ساختمان‌ها گرفته‌اند و مشکلات زیست‌محیطی ایجاد شده است.

احمدپور ادامه داد: سازمان فائو خواستار اقدام فوری است و باید در شهرسازی و مسکن بازنگری شود تا حفظ فضای سبز و خاک حاصلخیز در نظر گرفته شود و آسیب به مردم و محیط کاهش یابد.

وی با هشدار درباره عبور از مرحله زنگ خطر گفت: ما به خط قرمز رسیده‌ایم. بسیاری از اراضی حاصلخیز که می‌توانست محل کشاورزی یا فضای سبز باشد، تغییر کاربری یافته و به مسکن تبدیل شده‌اند.

احمدپور در پایان با تأکید بر مسئولیت جمعی افزود: شهر سالم در گرو خاک سالم است و اگر خاک را از بین ببریم، شهر سالم نخواهیم داشت. وضعیت در مناطق روستایی نیز نگران‌کننده است و باید حفاظت جدی از خاک رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: تنها ۴ تا ۵ درصد خاک جهان از کیفیت مناسب برخوردار است و این سهم در ایران به دو تا سه درصد محدود شده است. اگر روند فعلی ادامه یابد، خسارات جبران‌ناپذیری بر زیست‌بوم وارد خواهد شد.