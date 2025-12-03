روحانی نژاد: ۵۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور تامین زمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد عصر یکشنبه در آئین کلنگ زنی ۳۱۰ واحد مسکن محرومین نقده و افتتاح ۱۰۰ طرح هادی آذربایجانغربی، افزود: در طول فعالیت دولتهای سیزدهم وچهاردهم برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن مردمی، اقداماتی از جمله تأمین زمین و فرآیند اجرا آغاز شده است.
وی سهم آذربایجانغربی از این ۵۰ هزار واحد را ۱۶۰۰ واحد اعلام کرد و ادامه داد: از این تعداد عملیات اجرایی حدود ۷۰۰ واحد در استان آغاز شده و روند کار رو به جلو است. امیدواریم با تأمین زمین باقی مانده این پروژه در زمان کوتاهتری به نتیجه برسد.
رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: از مجموع پنج میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی کشور، تاکنون سه میلیون واحد نوسازی و مقاومسازی شده است.
حجتالاسلام روحانینژاد همچنین به طرح «منظومههای روستایی» اشاره کرد و افزود: این طرح بهعنوان یکی از برنامههای هفتم توسعه در حال اجرا است و با محوریت یک روستا، سایر روستاهای اقماری نیز از خدمات، زیرساختها و ظرفیتهای اقتصادی برخوردار میشوند.
اجرای طرح محله محوری در آذربایجان غربی
استاندار آذربایجانغربی نیز در این آئین با اشاره به اجرای طرح محله محوری در استان اظهار کرد: در این طرح چهار اولویت اصلی شامل معیشت، درمان، مسکن و اشتغال دنبال میشود، هدف این است که هیچ فردی بدون سرپناه، بدون مراقبت درمانی یا بدون حداقلهای معیشتی رها نشود.
رضا رحمانی خاطرنشان کرد: این برنامه از محلات حاشیهای آغاز شده و با کمک نهادهای مختلف از جمله بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی، شهرداریها و فرمانداریها در حال اجراست.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجانغربی نیز در این آئین گفت: در استان ۲ هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که تمامی آنها دارای طرح هادی هستند و تاکنون اجرای این طرح در یکهزار و ۳۲۲ روستا، معادل ۶۱ درصد، به مرحله عملیات رسیده است.
علیرضا مقدم با بیان اینکه روند صدور اسناد روستایی همچنان با سرعت ادامه دارد، اظهار کرد: تاکنون ۲۰۳ هزار جلد سند مالکیت در ۱٬۹۷۳ روستای استان صادر شده که بیش از ۸۱ درصد از واحدهای روستایی را پوشش میدهد.
