به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی با حضور مسئولان استانی و ملی بعدازظهر یکشنبه مرتضی داوودی به عنوان سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم معرفی و از خدمات پنجساله محمد شعاعی قدردانی شد.
در این مراسم، روحالله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تقدیر از تلاشهای مدیر پیشین گفت: منابع طبیعی تنها دارایی اقتصادی نیستند، بلکه از مهمترین سرمایههای زیستمحیطی و انسانی کشور به شمار میروند و حفاظت از آنها در زمره اولویتهای اصلی مدیران استان قرار دارد.
وی بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع انسانی و ضرورت کاهش هزینهها، بخشی از فرایندهای حفاظت و پایش اراضی باید به صورت هوشمند و با بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی انجام شود تا ضمن افزایش دقت، از تخریبهای احتمالی جلوگیری گردد.
معاون استاندار قم توسعه طرحهای آبخیزداری را از محورهای مهم مدیریت منابع طبیعی دانست و ادامه داد: اجرای طرحهای مؤثر در این حوزه، علاوه بر کنترل فرسایش خاک، میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری منابع آب و کاهش خسارات ناشی از سیلابها داشته باشد.
ابراهیمی گفت: یکی از خطوط قرمز مدیریتی در استان، مقابله با هرگونه تعرض به اراضی ملی و تخریب محیطزیست است و این مهم با همکاری دستگاههای اجرایی، امنیتی و نظارتی دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به نقش زمین در فرآیند توسعه استان بیان کرد: تأمین زمین برای طرحهای اقتصادی، گردشگری و صنعتی یکی از پیشنیازهای اصلی رشد متوازن قم است و باید با هماهنگی دستگاههای متولی، این موضوع در دستور کار جدی قرار گیرد.
قم- مرتضی داوودی به عنوان سرپرست جدید ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم معرفی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی با حضور مسئولان استانی و ملی بعدازظهر یکشنبه مرتضی داوودی به عنوان سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم معرفی و از خدمات پنجساله محمد شعاعی قدردانی شد.
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