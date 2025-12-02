هشدار شدید پترو به ترامپ: حاکمیت ما را تهدید نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «گوستاو پترو»، رئیس جمهور کلمبیا در واکنشی تند به تهدیدات احتمالی آمریکا، به دونالد ترامپ هشدار داد که هرگونه حمله به حاکمیت کلمبیا به معنای «اعلام جنگ» است و دو قرن روابط دیپلماتیک را از بین خواهد برد.

پترو با اشاره به تخریب گسترده آزمایشگاه‌های مواد مخدر توسط دولتش، ترامپ را به چالش کشید و او را برای یادگیری روش‌های مبارزه با کوکائین به کلمبیا دعوت کرد.

وی خطاب به ترامپ گفت: «به کلمبیا بیایید تا در نابودی ۹ آزمایشگاهی که روزانه منهدم می‌کنیم؛ شرکت کنید تا کوکائین به کشور شما نرسد. به شما یاد می‌دهم که چگونه باید آنها را نابود کرد.»

رئیس‌جمهور کلمبیا به صراحت اعلام کرد: «ما را تهدید نکنید، زیرا با این کار ببر را بیدار خواهید کرد.»

پترو تأکید کرد که دولت او تاکنون بدون استفاده از موشک، ۱۸,۴۰۰ آزمایشگاه مواد مخدر را منهدم کرده است.

وی همچنین با برجسته کردن نقش کلمبیا در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، خاطرنشان کرد: «اگر کشوری وجود داشته باشد که به متوقف کردن هزاران تن کوکائین کمک کرده تا به مصرف‌کنندگان آمریکایی نرسد، آن کشور کلمبیا است.»

ترامپ ساعتی پیش گفت: ما به عنوان بخشی از مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین، حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد.

وی افزود: می‌خواهم قایق‌های مواد مخدر را از بین ببرم و اگر مجبور شویم، از زمین حمله خواهیم کرد.

ترامپ گفت: ️ «هر کسی که قاچاق مواد مخدر را انجام دهد و آن را به کشور ما بفروشد، مورد حمله قرار خواهد گرفت نه فقط ونزوئلا.»