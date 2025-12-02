واکنش ونزوئلا به فروش شرکت «سیتگو» توسط آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «دِلسِی رودریگز»، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا با شدیدترین لحن، تصمیم دستگاه قضائی آمریکا برای فروش شرکت «سیتگو» (CITGO) را رد و این اقدام را تلاشی آشکار و غیرانسانی برای سلب مالکیت و لطمه زدن به منافع ملی ونزوئلا از طریق «کلاهبرداری» توصیف کرد.

وی افزود: این تصمیم قضائی به منافع ونزوئلا و نهادهای آن به شدت آسیب می‌زند و دولت ونزوئلا این اقدام را نقض آشکار حاکمیت خود می‌داند.

این مقام ونزوئلایی تاکید کرد که کشورش برای دفاع از منافع ملی خود تلاش خواهد کرد.

(سیتگو ) به انگلیسیی Citgo یک شرکت نفتی مستقر در آمریکا است که مالک فعلی آن، یک شرکت ونزوئلایی است.

شرکت سیتگو در زمینه پالایش نفت، تولید محصولات پتروشیمی و توزیع بنزین فعالیت می‌نماید.