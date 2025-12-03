به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان بر اهمیت این شورا به عنوان بستری برای تعامل میان فعالان اقتصادی و مسئولان قوا تأکید کرد و گفت: باید از این ظرفیت به بهترین نحو برای حل مشکلات و مسائل تولیدکنندگان و صادرکنندگان استفاده کرد.

وی با بیان اینکه با توجه به تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران بسیاری از چالش‌ها در استان‌ها قابل حل است، تصریح کرد: با این حال این اختیارات کافی نیست و امیدواریم با حل مشکلات قانونی تفکر رئیس‌جمهور پیاده شود.

نائب رئیس اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه مشکلات ایجاد شده برای کارت‌های بازرگانی به صلاح مملکت نیست، عنوان کرد: تلاش داریم با رایزنی مشکلات کارت‌ها برطرف و لااقل برای محصولات کشاورزی که در مناطق مرزی اشباع شده اجازه صادرات بدهند.

وی به برگزاری نخستین جشنواره برترین‌های روابط عمومی تجاری اشاره کرد و گفت: در این همایش تلاش داریم بتوانیم مزیت‌های سرمایه‌گذاری استان زنجان را مطرح کنیم.

پیرموذن با اشاره به تاریخچه و اهداف تشکیل شورای گفت‌وگو که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است، بیان کرد: ایده اولیه تشکیل این شورا از سوی یکی از افراد توانمند استان زنجان در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد و به تدریج به بستری برای تعامل میان بخش خصوصی و قوا تبدیل گردید.

وی وظیفه اصلی شورای گفت‌وگو را گردهم‌آوری نمایندگان سه قوه و فعالان اقتصادی به منظور مشورت و تبادل نظر در خصوص مشکلات اقتصادی عنوان کرد و افزود: هدف این شورا ایجاد فضایی برای طرح مشکلات بدون ترس و ارائه راهکارهای اجرایی است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به چهار وظیفه اصلی شورا که توسط اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد شده و در قانون به تصویب رسیده است، اشاره کرد و گفت: این وظایف شامل بررسی مشکلات فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان سه قوه، ارائه راهکارهای اجرایی و قانونی، تصویب پیشنهادات در مجلس و تدوین پیشنهادهای اصلاحی برای بسته‌های اجرایی است.

وی با تأکید بر اهمیت پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو تصریح کرد: عدم اجرای قانون یکی از گلایه‌های بخش خصوصی است و قوه قضائیه باید در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

پیرموذن خاطرنشان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند به عنوان راهگشای مشکلات اقتصادی استان زنجان عمل کند و تاکنون نقش مؤثری در ارتباط بین دولت و بخش خصوصی ایفا کرده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های اتاق ایران در دوره پنجم، بیان کرد که این اتاق با همکاری مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان اقتصادی، پیشنهادهایی برای بهبود محیط کسب‌وکار تهیه کرده که به تصویب دولت و مجلس رسیده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: از ابتدای دوره پنجم اتاق، جلساتی با وزرا و نمایندگان مجلس برگزار شده تا مشکلات بخش خصوصی شنیده و برای آن‌ها راهکار ارائه شود و این اقدامات منجر به تدوین و تصویب قوانین مهمی مانند قانون محیط کسب‌وکار و مصوبات شورای گفت‌وگو شده است.