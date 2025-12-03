افزایش موارد ابتلا به سرخک در جهان با کاهش میزان واکسیناسیون

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان ان، اما اکنون ویروس دوباره در کشورهایی که زمانی آن را به مرز نابودی رسانده بودند، در حال شیوع است: نشانهای از اینکه بسیاری از کودکان اکنون واکسنهای معمول خود را دریافت نمیکنند.
سال گذشته، ۵۹ کشور شیوع گسترده یا مختلکننده سرخک را گزارش کردند که تقریباً سه برابر تعداد مشاهده شده در سال ۲۰۲۱ است.
برخی از این شیوعها در کشورهایی رخ داد که زمانی عاری از سرخک محسوب میشدند، مانند کانادا و ایالات متحده.
در این گزارش آمده است: "حذف جهانی سرخک همچنان یک هدف دور از دسترس است."
این آژانس هشدار میدهد که سالها پیشرفت در معرض خطر است زیرا واکسنهای معمول و سیستمهای ردیابی بیماری از زمان همهگیری به طور کامل بهبود نیافتهاند.
ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ به حذف سرخک رسید، به این معنی که ویروس دیگر به طور مداوم در این کشور پخش نمیشد. اما امسال، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده تاکنون ۱۷۹۸ مورد تأیید شده را گزارش کردهاند که بالاترین تعداد از زمان دستیابی به ریشه کنی است.
مقامات سازمان جهانی بهداشت میگویند که آنها از نزدیک ایالات متحده، کانادا و سایر کشورهایی را که قبلاً سرخک را کنترل میکردند، اما اکنون شاهد افزایش عفونتها هستند، زیر نظر دارند.
دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، به سیانان گفت: «سرخک همچنان مسریترین ویروس جهان است.»
او گفت: «حتی با وجود یک واکسن مؤثر و کمهزینه، این ویروس از شکافهای موجود در پوشش واکسیناسیون سوءاستفاده میکند.»
«دیانا چانگ بلانک»، رئیس برنامه ضروری ایمنسازی سازمان بهداشت جهانی، به سیانان گفت: «در سطح جهان، بیش از ۳۰ میلیون کودک در سال ۲۰۲۴ در برابر سرخک ایمن سازی نشدند. در سراسر جهان، تنها ۸۴ درصد دوز اول واکسن و تنها ۷۶ درصد دوز مهم دوم را که ایمنی را تا حدود ۹۵ درصد افزایش میدهد، دریافت کردند.»
با وجود عقبماندگیها، چندین کشور به نقاط عطف بزرگی رسیدهاند. کابو ورد، سیشل و موریس اولین کشورهای آفریقایی بودند که امسال سرخک را ریشهکن کردند.
علاوه بر این، ۲۱ کشور جزیرهای اقیانوس آرام هم سرخک و هم سرخجه را ریشهکن کردند.
بلانک به سیانان گفت: «ما پیشرفت قابل توجهی در جهت ریشهکنی سرخک داشتهایم.»
اما او افزود: «موارد ابتلاء و مرگ و میر هنوز به طور غیرقابل قبولی بالا است.»
او تأکید کرد که با واکسیناسیون منظم میتوان از هر مرگ ناشی از سرخک جلوگیری کرد.
به گفته سازمان جهانی بهداشت، عوامل متعددی باعث کاهش پوشش واکسیناسیون میشوند:
• از دست دادن دوز واکسنهای دوران کودکی در طول همهگیری
• اطلاعات نادرست در مورد واکسنها
• دشواری در دسترسی به خانوادهها در مناطق دارای درگیری نظامی
• کاهش بودجه
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که کاهشهای اخیر در بودجه بهداشت جهانی، از جمله کاهش بودجه شبکه جهانی آزمایشگاه سرخک و سرخجه، میتواند شکافهای ایمنی را افزایش داده و باعث شیوع بیشتر این بیماری در سالهای آینده شود.
