حجت الاسلام طاهری: شغل معلم، استمرار رسالت انبیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محیالدین طاهری صبح دوشنبه در آیین غبارروبی حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) با حضور جمعی از معاونان اداره کل آموزش و پرورش فارس بر جایگاه والای علم و نقش بیبدیل معلمان در تربیت نسل آینده تأکید کرد.
وی با اشاره به آیه شریفه «یَجعَلُکم خُلَفاءَ الأرض»، انسان را خلیفه خداوند در زمین دانست و گفت: نماد این خلافت، انبیا و اولیای الهی هستند که هیچکس به مقام علمی و جایگاه آنان نمیرسد.
تولیت آستان مقدس حضرت سیدعلاالدین حسین (ع) با ذکر فضیلت حضرت داوود و حضرت سلیمان (ع) افزود: برتری این پیامبران به سبب علمی بود که خداوند به ایشان عطا کرد. این فضیلت، امروز در اختیار معلمان و مسئولان آموزش و پرورش است که وظیفه تربیت دانشآموزان را بر عهده دارند.
حجت الاسلام طاهری با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) گفت: پس از مرگ انسان، همه ارتباطات او قطع میشود، مگر فرزند صالح، صدقه جاریه و علمی که جامعه از آن بهرهمند شود. این علم، میراثی است که معلمان به نسلها منتقل میکنند.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با بیان اینکه مقام معلم، مقام انبیاست، تصریح کرد: هر واژهای که معلم به دانشآموز میآموزد، موجب رشد و تعالی جامعه میشود. همانگونه که امیرالمؤمنین (ع) فرمودند که «علما تا زمانی که علمشان در اختیار مردم باشد، زندهاند و آثار علمی آنان باقی خواهد ماند.
