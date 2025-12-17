کراماتی: علم و دانش، کلید عبور ایران از روزهای دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علاالدین کراماتی ظهر چهارشنبه در جمع بانوان شاغل در فرمانداری شیراز گفت: اگر مسئولان و جامعه در پی عبور از روزهای سخت و تبدیل این مقاطع به خاطرهای در تاریخ هستند، باید از تجربه کشورهایی که شرایط دشوار را پشت سر گذاشتهاند، درس بگیرند. آلمان نمونهای از این کشورهاست که پس از جنگهای جهانی و پیامدهای پیمان ورسای، با شرایط بسیار سخت اقتصادی روبهرو بود، اما ملت آن با اتکا به دانش و توان علمی خود از بحران عبور کرد.»
وی با تأکید بر نقش محوری علم و دانش در پیشرفت کشور گفت: هر زمان دانش مبنای تصمیمگیری و پیشرفت باشد، تمایزات غیرعقلانی ناشی از جنسیت از میان میرود و بانوان میتوانند در کنار مردان نقشآفرینی مؤثری در توسعه علمی و اجتماعی کشور داشته باشند.
فرماندار شیراز افزود: ما نیز با همت مردم، دولت و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و دانشمندان ایرانی میتوانیم به شرایط مطلوب دست یابیم.
کراماتی با اشاره به نقش بانوان در پیشرفت علم مدرن خاطرنشان کرد: تساوی و حضور مؤثر بانوان در جامعه باید بیش از پیش تقویت شود؛ همانگونه که دانشمند برجستهای چون زندهیاد مریم میرزاخانی نمونهای ارزشمند از این توانمندی است. هرگاه دانش محور تصمیمگیری باشد، تمایزات نابخردانه از بین میرود و جهل است که تفاوتهای مضحک را آشکار میسازد.
