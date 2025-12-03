سردار رسولی: میدان منازعه با دشمن متنوع تر و پیچیده تر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امین رسولی ظهر چهارشنبه در نشست تقدیر از برترینهای ناحیه مقاومت بسیج قوچان با تاکید بر اینکه بسیج سرمایهای بیبدیل و گنجینهای ارزشمند برای کشور است، اظهار کرد: همه ما باید قدر این ظرفیت عظیم را بدانیم، بسیج همیشه در صحنه، جهادی، خستگیناپذیر و مظهر حضور بهترین، با ایمانترین و با نشاطترین نیروهای ملت در میدانهای دفاع از منافع ملی است.
جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به سخنان شهید همدانی و شهید سلامی درباره ماهیت بسیج گفت: بسیج یعنی حضور نیروهای خالص، شریف و پر افتخار ملت در مواقع نیاز همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند بسیج تنها یک مجموعه سازمانی وابسته به سپاه نیست بلکه بسیاری از افرادی که پروندهای در بسیج ندارند در عمل بسیجیاند و در میدانهای سخت این را ثابت کردهاند.
وی با یادآوری اینکه در جنگ ۱۲ روزه اخیر افراد بسیاری بدون هیچ چشمداشتی پای کار آمدند و عمل بسیجی انجام دادند، گفت: به اعتراف همه کارشناسان سیاسی و نظامی انسجام مردم، تبعیت از رهبری، پایداری ملت و روحیه سلحشوری، عامل اصلی شکست دشمن بود زیرا دشمن تصور میکرد میتواند با فروپاشی انسجام ملی، کشور را ظرف چند روز تسلیم کند اما ملت ما نهتنها نترسید بلکه همچون مجاهدان صدر اسلام بر ایمان خود افزود.
رسولی با تشریح ابعاد جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آن را جنگی ترکیبی، شناختی و گسترده خواند و افزود: این جنگ یک عملیات ایذایی مانند گذشته نبود و دشمن آمده بود کار را در سه تا چهار روز تمام کند و حتی در روز دوم و سوم جنگ در محافل خود، فردی را برای اداره حکومت در ایران مشخص کرده بودند اما اتحاد ملی، حضور مردم و نقش تعیینکننده بسیج تمام محاسبات دشمن را در هم شکست.
جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) با تأکید بر اینکه امروز میدان منازعه با دشمن متنوعتر و پیچیدهتر شده است، اظهار کرد: تهدید امروز بیشتر نرمافزاری و شناختی است همانند موریانه که بیصدا تخریب میکند، اگر در این جنگ آسیب ببینیم فردی که تحت تأثیر این جنگ قرار گرفته ممکن است بگوید کشته شدن مردم یمن به ما ربطی ندارد یعنی تیر جنگ شناختی به او اصابت کرده است.
وی با اشاره به اینکه در جنگ نظامی برای مجروح اقدام درمانی میشود، گفت: در جنگ شناختی هم باید مجروحان فکری و اعتقادی را درمان کرد زیرا بسیاری از کسانی که دچار اشتباه میشوند مغرض نیستند بلکه غافلاند اینها باید مداوا شوند نه رها.
رسولی با اشاره به آیه «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا» بیان کرد: جهاد فقط حمل سلاح نیست گاهی جهاد با مال و گاهی با فکر و اندیشه و گاهی با قلب است و جهاد تبیینی پادزهر جنگ شناختی است و هر کدام از ما در اطراف خود مخاطبینی داریم که باید مراقبشان باشیم.
جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) خطاب به بسیجیان و فرماندهان پایگاهها افزود: نباید فکر کنیم کسانی که تحت تأثیر جنگ شناختی قرار میگیرند از دست رفتهاند بلکه بسیاری از این افراد قابل هدایتاند و همین روزها دیدیم برخی از بازیگران یا ورزشکارانی که از کشور گریخته بودند چگونه ابراز پشیمانی کردند.
وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: حضرت آقا سه نکته اساسی را مطرح کردند که اولین و مهمترین آن استمرار انسجام و وحدت ملی است و فرمودند اگر این انسجام ادامه پیدا کند دشمن هیچ کاری از پیش نخواهد برد.
رسولی با بیان اینکه هزینه سازش بیشتر از مقاومت است تصریح کرد: قدرتهای ما تنها قابلیتهای نظامی نیست بلکه قدرت علمی، پهپادی، موشکی، جوانان متعهد و ایمان مردم مؤلفههای قدرت ماست و دشمن تلاش میکند این قدرتها را از ما بگیرد اما با اتکا به مردم و توکل به خدا این قدرت روزبهروز افزونتر شده است.
جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به اینکه بسیج و سپاه بر پایه اعتقادات شکل گرفتهاند، یادآور شد: مقام معظم رهبری سالها قبل فرمودند اجازه ندهید بسیج پیر شود و یکی از محورهای این سخن مراقبت از بعد اعتقادی است زیرا ظاهر و باطن هر دو باید حفظ شود.
وی با اشاره به توصیههای رهبری درباره بصیرت گفت: بصیرت امروز یعنی توان تشخیص حق از حقنما موضوعی که شبیه است اما حقیقت ندارد پس باید مراقب کسانی بود که قرآن از آنان به عنوان مرجفون یاد میکند کسانی که در زمان جنگ مردم را به عقبنشینی و تردید وامیدارند.
رسولی فضای مجازی را میدان نبردی پیچیده خواند و خاطرنشان کرد: اگر سواد رسانهای بالا نباشد گاهی خود ما ناخواسته محتوای دشمن را بازنشر میکنیم و رسانه قدرتی دارد که میتواند مظلوم را ظالم و ظالم را مظلوم نشان دهد.
جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) خودباوری، مردم باوری و ایمان و پایبندی به اعتقادات را سه سه باور بنیادین بسیج برشمرد و تصریح کرد: خودباوری یعنی باور به اینکه میتوانیم و نباید گرفتار خود تحقیری شویم، مردمباوری یعنی هر جا کار سخت به مردم سپرده شد مردم آن را حل کردند چه در دفاع مقدس و چه در پشتیبانی از جنگ ۱۲ روزه و ایمان و پایبندی به اعتقادات هم بدان معناست که شهدا هیچگاه اعتقادات خود را فدای نیازها نکردند.
