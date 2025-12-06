کیانی نژاد:حمایت از مشاغل خرد اقتصاد کشور را احیا می کند

آذر کیانینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهم پایین زنان در آمارهای اقتصادی کشور اظهار کرد: با وجود اینکه فعالیت بسیاری از زنان در حوزه صنایع دستی و گردشگری انکارناپذیر است، اما به دلیل ثبت نشدن بخش قابلتوجهی از این مشاغل بهعنوان کسبوکار رسمی، سهم آنان در آمارهای اقتصادی کشور دیده نمیشود.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی افزود: زنان فعال در این حوزهها باید به سطحی از توانمندی و خودباوری برسند که بتوانند کسبوکارهای خود را توسعه داده و وارد عرصه اقتصاد کلان شوند. اگر زنان بتوانند فعالیتهای خود را تجاریسازی کرده و حتی به صادرات بیندیشند، علاوه بر تقویت جایگاه اقتصادی خود، ارزشهای ایرانی و اسلامی نهفته در صنایع دستی و گردشگری نیز بیشتر نمایان و تثبیت میشود.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری در اقتصاد کلان کشور تصریح کرد: در شرایطی که برخی بخشهای صنعتی با کمبود زیرساختهایی مانند برق، آب و گاز مواجه هستند، کشورهای توسعهیافته با سرمایهگذاری صحیح بر مشاغل خرد توانستهاند آنها را تقویت کرده و به کسبوکارهای بزرگ و تجاری تبدیل کنند.
کیانی نژاد تاکید کرد: اکنون نیاز است زاویه نگاه خود را تغییر دهیم و به جای تکیه صرف بر بخشهای بزرگ و مشکلدار، مشاغل خردی را که هویت و معنویت فرهنگی ما را نیز در خود دارند مورد حمایت قرار دهیم و آنها را وارد چرخه رسمی اقتصاد کنیم. از آنجا که بخش عمده فعالان این حوزه زنان هستند، توجه به این بخش میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
تقویت خودباوری زنان، ضرورت اصلی توسعه اقتصادی است
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی با اشاره به نقش پررنگ زنان در حوزه صنایع دستی و گردشگری گفت: از آنجا که بخش عمده فعالان این عرصه زنان هستند، دو اقدام اساسی باید در کشور دنبال شود؛ نخست، تقویت خودباوری، انگیزش و مهارتهای نرم زنان تا به این باور برسند که کسبوکار آنها میتواند رشد کرده و در سطح بالای اقتصادی دیده شود؛ و دوم، شناساندن اهمیت صنایع دستی و گردشگری در اقتصاد کشور، فارغ از اینکه فعالان آن زن باشند یا مرد.
وی افزود: این دو بازو اگر بهدرستی تقویت شود، میتواند سهم صنایع دستی و گردشگری را در اقتصاد ملی افزایش دهد.
کیانینژاد با تشریح رویکرد کانون زنان بازرگان اظهار کرد: ذات فعالیت کانون، توانمندسازی زنان در همه حوزههاست؛ چه کسبوکارهای صنعتی و چه فعالیتهای بزرگ اقتصادی. امروز رشد و توسعه کسبوکارها بیش از هر زمان در بستر شبکهسازی اتفاق میافتد و فعالیت تکمحور دیگر جایگاهی ندارد.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی ابراز کرد: کانون در واقع یک پلتفرم شبکهسازی است؛ جایی که ارتباطات و تعاملات حرفهای موجب تقویت خودباوری، عزت نفس و اعتمادبهنفس زنان در عرصه کسبوکار میشود. همچنین در این شبکه، خدماتی مانند منتورینگ، آموزش، و ایجاد مسیرهای تجاریسازی ارائه میشود.
وی گفت: این شبکه میتواند زمینه اتصال تولیدکنندگان توانمند به مسیرهای فروش و صادرات را فراهم کند و نقش مهمی در توسعه کسبوکارهای زنان داشته باشد.
کیانی نژاد تأکید کرد: امروز انتظار ما از دولت بسیار محدود شده است و عملاً تکیه اصلی بر ظرفیتهای بخش خصوصی و شبکهسازی میان فعالان اقتصادی است.
