۵۵۰ کیلوگرم تریاک و حشیش در نائین کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نائین با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی از انتقال محموله مواد مخدر در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران پس از برنامه ریزی و بررسی‌های دقیق صورت گرفته با حضور در محور مواصلاتی مورد نظر خودرو سواری حامل مواد مخدر را شناسایی و در عملیاتی ضربتی آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به کشف ۱۸۲ کیلو تریاک و ۳۷۱ کیلو و ۸۰۰ گرم حشیش از داخل این خودرو تصریح کرد: در این رابطه ۲ سوداگر مرگ دستگیر که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.