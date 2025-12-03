دعوت عبدی از هواداران خیبر:هر امتیاز در شرایط سخت لیگ اهمیت حیاتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی مالک باشگاه خیبر خرمآباد روز چهارشنبه با انتشار پیامی، از همه هواداران فهیم و خیبری لرتبار دعوت کرد تا در بازی فردا (دیدار مقابل شمسآذر قزوین) با حضور پرشور خود، ورزشگاه را یکپارچه سبز کنند.
عبدی در این پیام، با تقدیر از حمایتهای بیدریغ هواداران در طول سالهای گذشته، این حمایت را بزرگترین پشتوانه خود و مجموعه باشگاه خواند.
وی با اشاره به شرایط سخت، پیچیده و نفسگیر لیگ امسال، تأکید کرد: هر امتیاز و هر دقیقه برای ما اهمیت حیاتی دارد.
مالک باشگاه خیبر خطاب به هواداران گفت: به عنوان برادر کوچک شما، یک خواهش صمیمانه دارم: لطفاً ورزشگاه را در دیدار با شمسآذر، همانند روزی که برابر تیم تراکتورسازی ایستادیم، پر کنید و یکپارچه سبز بسازید.
عبدی تأثیر مستقیم حضور و تشویق بیوقفه هواداران بر کیفیت بازی و نتیجه تیم را یادآور شد و افزود: بازیکنان وقتی صدای شما را میشنوند، فراتر از توان خود میجنگند؛ این راز قدرت خیبر است.
وی در پایان با بیان اینکه «خیبر تنها یک تیم نیست؛ یک قوم، یک قلب و یک نفس مشترک است»، از هواداران خواست تا فردا تیم را تنها نگذارند.
این بازی در چارچوب هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران ساعت ۱۵:۱۵ روز پنج شنبه ۱۳ آذر در ورزشگاه تختی خرمآباد برگزار میشود.
نظر شما