نوذری: استقامت مادران و همسران شهدا ستون پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوروزی صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و گرامیداشت مادران و همسران شهدای استان قزوین با تأکید بر اینکه عزت و سربلندی امروز ایران ثمره خون پاک شهدا و پایداری خانواده‌های آنان است، اظهار کرد: شهدا پیامبرگونه در مسیر آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادند و بدون همراهی و حمایت خانواده‌هایشان، بسیاری از حماسه‌های دفاع مقدس شکل نمی‌گرفت.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل خانواده‌های شهدا در دوران دفاع مقدس گفت: دو عامل اصلی پیروزی ملت ایران را رقم زد؛ نخست حضور داوطلبانه و مؤمنانه جوانان در جبهه‌ها و دوم همراهی مادران و همسرانی که عزیزان خود را با اشک، دعا و ایمان بدرقه می‌کردند.

وی بیان کرد: این بخش از تاریخ کمتر روایت شده و امروز بر عهده مسئولان است که آن را برای نسل جوان تبیین کنند.

استاندار قزوین افزود: بسیاری از رزمندگان با روحیه‌ای بسیجی و خودجوش قدم در مسیر جهاد گذاشتند، اما این مادران و همسران شهدا بودند که نقش ستون اصلی پشت جبهه و پشتیبان معنوی آنان را ایفا کردند.

نوروزی این نقش را بی‌نظیر و غیرقابل تکرار دانست و تأکید کرد: باید بیش از گذشته در رسانه‌ها، محافل فرهنگی و حتی کتاب‌های درسی معرفی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در این رویداد نیز مادران و پدران دهه‌شصتی مانند کوه ایستادند و شهدای دهه‌هشتادی با همان باور و غیرت، داوطلبانه وارد میدان شدند.

نوروزی افزود: والدین این شهدا می‌گفتند فرزندان‌شان پیش از اعزام خواسته بودند برای شهادت‌شان دعا کنند و این نشان‌دهنده عمق ایمان و تربیت کم‌نظیر خانواده‌هاست.

استاندار قزوین با بیان اینکه پرورش چنین جوانانی تنها از عهده خانواده‌های شهدا برمی‌آید، گفت: شنیدن میزان صبر و ایمان این والدین افتخاری برای ملت ایران است و مقاومت آنان نقشی تعیین‌کننده در پیروزی‌های کشور داشته است.

نوروزی همچنین با اشاره به نامگذاری روز تکریم مادران و همسران شهدا همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) افزود: این انتخاب شایسته است، زیرا حضرت ام‌البنین (س) با تقدیم چهار فرزند در راه ولایت، اسوه ماندگار مادران شهداست.

وی خطاب به خانواده‌های شهدا گفت: هیچ کلمه‌ای مرهم داغ شما نیست اما شما افتخار ملت ایران و آموزگاران بی‌ادعای استقامت و ستون‌های حقیقی مقاومت هستید.

این مقام مسئول تأکید کرد: شهدا تنها در کتاب‌های تاریخ نام‌آور نشده‌اند، بلکه بر روح و جان این ملت جاودانه‌اند و انتقال پیام آنان به نسل امروز وظیفه‌ای مهم است.