ذاکریان: تحول مالی در خراسان جنوبی؛ حسابداران موتور نامرئی توسعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی با حضور استاندار، با قدردانی از تشکیل این جلسه به ریاست عالی‌ترین مقام اجرایی استان اظهار داشت: در سال نخست حضور استاندار در خراسان جنوبی، شاهد تحولات قابل لمس در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه اقتصادی استان بوده‌ایم و جامعه ذی حسابان، مدیران مالی و حسابداران از مهم‌ترین گروه‌هایی هستند که این مسیر را همراهی و پشتیبانی کردند.

وی افزود: در تاریخ استان سابقه نداشته که جلسات تخصصی ذی حسابان و مدیران مالی به ریاست استاندار برگزار شود و همین نشان‌دهنده نگاه عمیق، دقیق و راهبردی مقام عالی اجرایی استان به نقش حسابداران در توسعه اقتصادی استان است.

حسابداری؛ موتور نامرئی توسعه

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اهمیت زیرساختی حسابداری تصریح کرد: وقتی از توسعه صحبت می‌کنیم ذهن‌ها معمولاً به سمت جاده، پل یا خطوط ریلی می‌رود، اما یک زیرساخت حیاتی و کمتر دیده‌شده، سیستم حسابداری است که موتور نامرئی توسعه اقتصادی محسوب می شود.

وی بیان داشت: اگر اقتصاد را به یک بدن تشبیه کنیم، حسابداری همان سیستم عصبی است که عملکرد را لحظه‌به‌لحظه رصد و اصلاح می‌کند.

رشد ۱۶۶ درصدی اعتبارات استان

ذاکریان با اشاره به عملکرد استان در جذب اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۳ گفت: خراسان جنوبی تنها استانی بود که قبل از پایان مهلت قانونی توانست جذب اعتبارات را تکمیل کند و این اتفاق در سایه تلاش واحدهای مالی دستگاه‌ها رقم خورد.

وی ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که از مرکز برای استان دریافت شده با پیگیری استاندار و همکاری مدیران اجرایی نسبت به سال مالی قبل ۱۶۶ درصد رشد داشته است؛ به‌طوری‌که اعتبارات تملک دارایی ملی از حدود ۱,۸۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۴,۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

حسابداران؛ سنگر صیانت از بیت‌المال

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش نظارتی حسابداران افزود: حسابداری امروز دیگر یک فعالیت محدود به دفتر و عدد و رقم نیست؛ این رشته در سالهای اخیر تحولات چشمگیری پیدا کرده است و از گزارشگری یک بعدی مالی به گزارشگری سه‌بعدی پایداری تکامل یافته است که مشتمل بر بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین این رشته در حوزه صحت‌سنجی عملکرد، انطباق با قوانین، مبارزه با فساد و صیانت از اموال عمومی و اعتماد سازی نقش تعیین‌کننده دارد.

وی به مسئولیت حسابداران در نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول اشاره کرد و گفت: از خودروهای دولتی تا ساختمان‌ها، زمین‌ها و دارایی‌های نامشهود، همه زیرنظر ذی حسابان و مدیران مالی رصد و ثبت می‌شود.

۹۷ دستگاه مشمول تراز و صورت‌های مالی

ذاکریان اظهار داشت: ۹۷ دستگاه اجرایی در استان مشمول ارائه تراز ماهانه و سالانه هستند و خراسان جنوبی طی چند سال متوالی رتبه نخست ارائه به‌موقع صورت‌های مالی و تراز عملیاتی را کسب کرده است.

وی همچنین گفت: در اجرای سیاست‌های خزانه‌داری کل کشور، تمامی حساب‌ها از بانک‌های دیگر به بانک مرکزی منتقل شده و اکنون ۴۰۷ حساب فعال مدیریت می‌شود.

حسابداری در عصر هوش مصنوعی

وی با اشاره به تغییرات پیش‌روی جهان حسابداری خاطرنشان کرد: امروز دیگر حسابدار صرفاً یک ثبت‌کننده رویدادهای مالی گذشته نیست بلکه پل ارتباطی است بین گذشته مالی، حال عملیاتی و آینده استراتژیک نهادها و سازمان ها است.

وی با بیان اینکه حسابداری به عنوان یک رشته فراگیر در تارو پود دانش بشری است، گفت: امروز ارتباط بین حسابداری و روان شناسی برای درک رفتار سهامداران و ذی نفعان و از حسابداری و جامعه شناسی برای تحلیل اثرات اجتماعی سازمان ها و از حسابداری و فناوری اطلاعات در زمینه ظهور بلاکچین و هوش مصنوعی و همچنین از ارتباط حسابداری و حقوق در زمینه حکمرانی شرکتی و پاسخگویی به مردم کاربرد دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در پایان با قدردانی از استاندار گفت: توجه استاندار به جلسات تخصصی مالی و اعتمادی که به این مجموعه دارند، فرصت بزرگی برای استان است و انتظار می‌رود ذی حسابان و مدیران مالی این موقعیت را قدر بدانند و همچنان با سلامت، شفافیت و سرعت در مسیر تحقق سیاست های دولت چهاردهم و توسعه استان گام بردارند.