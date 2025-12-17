خورشید سرمایه گذاری در خراسان جنوبی طلوع کرد؛از مُهر مجوز تا نبض تولید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ فاطمه زیراچی: سرمایه‌گذاری خارجی، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی رشد اقتصادی و توسعه پایدار، زمانی اثرگذار خواهد بود که از مرحله صدور مجوز عبور کرده و به اجرا، بهره‌برداری و خلق ارزش اقتصادی منجر شود. گزارش عملکرد یک‌ساله خراسان جنوبی در دولت چهاردهم نشان می‌دهد تمرکز بر «فعال‌سازی پروژه‌ها»، «هدایت سرمایه به بخش‌های مولد» و «ایجاد اشتغال با کیفیت» در دستور کار قرار گرفته و نتایج ملموسی به همراه داشته است.

به گفته مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، در ابتدای دولت چهاردهم تعداد پروژه‌های دارای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در استان ۳۹ پروژه بوده که این رقم در پایان سال نخست به ۵۶ پروژه افزایش یافته است. این افزایش ۱۷ پروژه‌ای، رشد ۴۳.۵ درصدی در تعداد طرح‌های مصوب را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: در همین بازه زمانی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب استان از یک میلیارد و ۶۹۲ میلیون دلار به یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون دلار رسیده است؛ به‌عبارتی طی یک سال، ۹۸ میلیون دلار سرمایه جدید به پروژه‌های مصوب استان افزوده شده که بیانگر رشد ۵.۸ درصدی در حجم سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی ادامه داد: بررسی وضعیت پروژه‌های فعال نیز نشان می‌دهد تعداد طرح‌های در حال بهره‌برداری از ۱۶ پروژه در ابتدای دولت چهاردهم به ۲۶ پروژه افزایش یافته است. که رشد ۶۲.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی گفت: ارزش دلاری این پروژه‌ها نیز از ۲۲۰.۸ میلیون دلار به ۲۹۴.۱ میلیون دلار رسیده که حاکی از رشد ۷۳.۳ میلیون دلاری و افزایش ۳۳ درصدی ارزش پروژه‌های فعال است.

اثرگذاری بر اشتغال

با توجه به اینکه ایجاد اشتغال واقعی، موتور اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود، یکی از شاخص‌های کلیدی سنجش اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، میزان اشتغالی است که این سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد می‌کنند. بر اساس این گزارش، اشتغال ایجادشده در پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی خراسان جنوبی از ۱۰۹۰ نفر در ابتدای دولت چهاردهم به ۱۶۳۱ نفر افزایش یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی می‌گوید: این آمار نشان می‌دهد طی یک سال، ۵۳۸ فرصت شغلی جدید از محل اجرای این پروژه‌ها ایجاد شده و رشد ۴۹ درصدی در حوزه اشتغال محقق شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در استان در مرحله ساخت قرار دارد که ارزش آن‌ها ۳۶.۸ میلیون دلار برآورد شده و برای ۳۹۷ نفر اشتغال پیش‌بینی شده است، گفت: حدود ۲۴ درصد از ارزش دلاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی به بهره‌برداری رسیده استان نیز مربوط به دولت چهاردهم است که بیانگر تمرکز این دولت بر تکمیل و به ثمر رساندن طرح‌هاست.

۵۰ درصد برق خورشیدی خراسان جنوبی با سرمایه گذاری خارجی تأمین شد

در کنار بخش‌های مختلف اقتصادی، بخشی از سرمایه‌گذاری خارجی استان به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یافته که می‌تواند استان و کشور را در رفع ناترازی ها کمک کند.

مرتضی ذاکریان در این زمینه گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تا کنون، تعداد نیروگاه‌های خورشیدی به بهره‌برداری رسیده در استان از ۳ پروژه به ۷ پروژه افزایش یافته است که رشد ۱۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه نیز از ۱۸ مگاوات به ۳۸ مگاوات رسیده و این افزایش ۱۱۱ درصدی، نشان‌دهنده روند رو به رشد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان است.

وی با اشاره به سهم سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه افزود: از مجموع ۷۸ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان، ۳۸ مگاوات از محل سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شده که می‌توان گفت حدود ۵۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان با سرمایه خارجی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: شهرستان سربیشه به‌عنوان نمونه‌ای از شهر سبز و بدون خاموشی از محل سرمایه‌گذاری خارجی معرفی شده است؛ تجربه‌ای که می‌تواند به‌عنوان الگوی قابل توسعه در سایر مناطق کشور مورد توجه قرار گیرد.

کیف دیجیتال سرمایه‌گذاری؛ دسترسی برخط برای سرمایه‌گذاران

وی یکی از اقدامات بنیادین استان را تکمیل اطلس جامع سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: این اطلس با ۱۴۳ لایه اطلاعاتی همه ظرفیت‌های زمین‌پایه استان، محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها، فاصله‌های ایمنی و نقاط دارای مطلوبیت سرمایه‌گذاری را مشخص کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: تعداد ۷۷۷ قطعه زمین از یک تا ۵۰ هکتار شناسایی شده که هیچ مانع قانونی یا محدودیت فنی برای سرمایه‌گذاری ندارد و براساس نوع فعالیت، مطلوبیت آنها تعیین شده است.

وی یادآور شد: بر اساس خروجی این اطلس، ۱۲۰ عنوان فرصت سرمایه‌گذاری تدوین و ۳۰۰ مجوز بی‌نام نیز توسط دستگاه‌های مجوزدهنده استخراج شده که ۲۲۴ مورد آن خارج از شهرک‌های صنعتی و ۴۰ مورد در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند قرار دارد.

ذاکریان با بیان اینکه همه داده‌های سرمایه‌گذاری استان اکنون در قالب «کیف دیجیتال سرمایه‌گذاری» در دسترس قرار گرفته است، گفت: این سامانه که با حضور وزیر کشور رونمایی شد، به صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود و تمام اطلاعات مربوط به زمین‌ها، مجوزها، فرصت‌ها و شرایط قانونی در آن قابل مشاهده است.

تسهیل مجوزها و جذب تسهیلات؛ مکمل مسیر رشد اقتصادی در خراسان جنوبی

مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد یک‌ساله استان در زمینه صدور مجوزها و جذب تسهیلات گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، ۷۸ هزار و ۱۰۹ درخواست صدور مجوز در استان ثبت شده است که تاکنون ۶۱ هزار و ۲۱۰ مجوز صادر شده و این یعنی بیش از ۷۸ درصد درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شده است.

وی با بیان اینکه ۵۸ هزار و ۵۹۱ مجوز نیز در مدت قانونی صادر شده است، ادامه داد: هم‌اکنون ۲ هزار و ۳۱۳ درخواست در مرحله بررسی است.

بیشترین درخواست‌ها مربوط به کارت رانندگی بین‌شهری هوشمند، پروانه کسب کشاورزی، کارت شناسایی دامداری، مجوز تردد دام عشایری و پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالاهای تحت نظارت دامپزشکی بوده است.

عملکرد تبصره ۱۸؛ تمرکز بر تولید و اشتغال

ذاکریان با اشاره به اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در استان خراسان جنوبی از محل این تبصره، ۱۰ هزار و ۲۴۲ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: در این مدت ۷۰۹ طرح اولویت‌دار در بخش‌های پیشران اقتصادی به ارزش ۲۴ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال توسط کمیته استانی تصویب و به بانک‌ها و مؤسسات عامل معرفی شده است.

وی ادامه داد: از مجموع این طرح‌ها، تاکنون ۳۳۳ طرح به مبلغ ۸ هزار و ۶۴۴ میلیارد ریال پرداخت شده که معادل ۸۴.۴ درصد منابع تخصیص یافته است.

به گفته وی این تسهیلات منجر به ایجاد ۵۹۳ فرصت شغلی جدید و تثبیت ۱,۴۸۰ فرصت شغلی موجود شده است.

روایت یک سال اقتصادمحور در خراسان جنوبی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: از زمان آغاز به کار استاندار در ابتدای آذر ۱۴۰۳، رویکرد اداره استان بر مبنای اقتصاد، جذب سرمایه، فعال‌سازی ظرفیت‌ها و استفاده حداکثری از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: اتفاقاتی مانند نخستین نمایشگاه فرصت‌های مشترک سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان پس از دو دهه، حضور استان در رویداد دیپلماسی منطقه‌ای کشورهای مرزی در مشهد و معرفی گسترده ظرفیت‌های استان در رویداد ملی “ایران‌جان”، آغاز دوره‌ای تازه برای شناساندن خراسان جنوبی در سطح ملی و جهانی بود.

ذاکریان عنوان کرد: آثار این رویدادها در هفته‌ها و ماه‌های آینده با افزایش ورود گردشگران، رشد سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه اقتصادی استان آشکارتر خواهد شد.

مرکز خدمات سرمایه گذاری قلب تپنده جذب سرمایه

مجتبی شریعتی‌فر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات اقدامات و ارزیابی‌های انجام‌شده در استان پیرامون شاخص‌های ابلاغی وزارت کشور، بیان کرد: تشکیل ستاد تحقق شعار سال با حضور کلیه دستگاه‌های مرتبط، بانک‌ها و نهادهای زیرساختی و اقتصادی و پایش دوره‌ای عملکرد دستگاه‌ها از جمله اقدامات انجام شده است.

وی با بیان اینکه این ستاد به‌صورت ماهیانه، دو جلسه برگزار می‌کند تا اقدامات عملیاتی برای تحقق اهداف تعیین‌شده را پیگیری کند، گفت: وزارت کشور با ابلاغ بیش از ۱۶ شاخص در سه محور اصلی «بهبود فضای کسب‌وکار»، «راه‌اندازی واحدهای غیرفعال و فعال‌سازی واحدهای زیرظرفیت» و «توسعه سرمایه‌گذاری‌ها»، ارزیابی دوره‌ای عملکرد استان‌ها را در دستور کار دارد.

شریعتی‌فر با اشاره به عملکرد استان در شاخص‌های کلیدی، گفت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری که به عنوان «قلب تپنده جذب سرمایه» معرفی شد از جمله شاخص‌های ارزیابی بوده که در استان فعالیت مستمر و مؤثری را انجام می‌دهد.

معاون امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: این مرکز با پنج نیروی ثابت و حضور پاره‌وقت نمایندگان ۳۲ دستگاه اجرایی، به‌صورت یک‌پارچه و مستقل، خدمات لازم به سرمایه‌گذاران را از مرحله آغاز تا رفع موانع ارائه می‌دهد.

تعریف بسته‌های سرمایه گذاری برای پروژه‌های نیمه تمام

وی تهیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر شاخص‌های ارزیابی دانست و گفت: در شش ماه گذشته، ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی شده که از این تعداد، ۷۴ فرصت ویژه سرمایه‌گذاران خارجی است و مطالعات امکان‌سنجی اولیه برای آنها انجام شده است.

شریعتی‌فر با بیان اینکه تبدیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بسته‌های سرمایه‌گذاری از دیگر شاخص‌ها است، گفت: با همکاری دستگاه‌های زیرساختی و سازمان برنامه و بودجه، ۲۳ بسته سرمایه‌گذاری با ارزش حدود ۸ همت از پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی شناسایی و آماده واگذاری به بخش خصوصی شده‌اند که از این تعداد، ۹ بسته تاکنون واگذار شده است.

وی برگزاری رویدادهای جذب سرمایه‌گذار و ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از جمله شاخص‌ها دانست و افزود: استان در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی، اقدام به شناسایی و ارتباط با ۱۲۵ ایرانی مقیم خارج نموده که تمایل به سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی داشته‌اند و فرصت‌های شناسایی‌شده در اختیار آنان قرار گرفته است.

آغاز به کار ۳۷ پروژه سرمایه گذاری با ۷ همت

شریعتی‌فر اظهار داشت: شاخص بعدی صدور مجوزهای بی‌نام بوده که با همکاری دستگاه‌های اقتصادی، ۳۰۰ مجوز بی‌نام در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و کشاورزی آماده شده تا به محض مراجعه سرمایه‌گذار، سریعاً در اختیار وی قرار گیرد.

معاون امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی شناسایی «نواحی عاری از مجوز» را از دیگر شاخص‌ها ذکر کرد و گفت: در استان حدود ۴۵ ناحیه عاری از مجوز به عنوان مناطق آماده و دارای زیرساخت‌های مشخص برای سرمایه‌گذاری شناسایی شده‌اند.

وی ادامه داد: در این نواحی، تاکنون ۳۷ پروژه سرمایه‌گذاری با ارزش حدود دو همت آغاز به کار کرده‌اند.

وی بر عزم جدی استان خراسان جنوبی برای ایجاد بستر مناسب و رفع موانع سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: امید است با تداوم این روند، گام‌های مؤثری در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری و دولت محترم برداشته شود.

آمارها نشان می‌دهد خراسان جنوبی در کنار رشد سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، با تسهیل صدور مجوزها و جذب بخش عمده‌ای از منابع تبصره ۱۸، توانسته گام‌های مؤثری در حمایت از تولید، اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار بردارد. این موفقیت‌ها مکمل یکدیگر، مسیر رشد اقتصادی استان را هموار کرده است.