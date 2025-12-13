حسابداری ابزار شفافیت اقتصادی است؛ خراسان جنوبی در صدر گزارشگری مالی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح شنبه در مراسم بزرگداشت روز حسابدار و تجلیل از بانوان اداره کل، با ادای احترام به مقام والای شهدا، اساتید پیشکسوت، خانواده معظم شهید نادی و حاضران در جلسه اظهار داشت: افتخار می‌کنم که امروز در جمع خانواده بزرگ حسابداری خراسان جنوبی حضور دارم؛ خانواده‌ای که بخش مهمی از شفافیت اقتصادی استان را رقم می‌زند.

وی با تجلیل از دکتر نخعی به‌عنوان یکی از ستون‌های تربیت نسل حسابداران استان گفت: اشاره به زحمات استاد عزیزمان دکتر نخعی، ادای دِینی است به کسی که اغلب حسابداران این استان، شاگرد مستقیم یا غیرمستقیم او بوده‌اند.

ذاکریان با گرامیداشت یاد فرزند مرحوم سرمدی – از کارکنان فقید اداره کل – و خانواده معظم شهید نادی افزود: حضور خانواده‌های معظم شهدا همیشه برای ما مایه افتخار و برکت است.

روز حسابدار؛ از حسابداری تک‌بعدی تا نقش‌آفرینی در هوش مصنوعی و محیط‌زیست

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: امروز حسابداری دیگر یک عنوان تک‌بعدی نیست. حسابداری نوین، پلی میان گزارشگری رویدادهای مالی گذشته و تصمیم‌سازی استراتژیک آینده است.

وی ادامه داد: نقش حسابداری از حوزه مالی فراتر رفته و به اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست پیوند خورده است.

وی با اشاره به شعار امسال فدراسیون بین‌المللی حسابداران یا آیفک «با همدیگر توانمندتریم» افزود: حسابداری در دنیای امروز در خدمت صلح، شفافیت و مبارزه با فساد است، از هوش مصنوعی و بلاکچین گرفته تا رمزارزها و گزارشگری محیط‌زیستی؛ هرجا نگاه کنیم رد پای حسابداری دیده می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی و نگاه هدفمند به جامعه ذیحسابان

ذاکریان با قدردانی از رویکرد حمایتی استاندار خراسان جنوبی گفت: شتاب توسعه استان در دوره مدیریت مهندس هاشمی به‌روشنی قابل مشاهده است. نگاه استاندار به جامعه ذیحسابان و مدیران مالی، نگاهی کاملاً هدفمند و عملیاتی است.

وی با اشاره به برگزاری ۶ جلسه ویژه جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ریاست استاندار با حضور ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی اضافه کرد: برای اولین بار در تاریخ استان، جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش از پایان مهلت قانونی و با کیفیت مطلوب انجام شد؛ این یعنی تحول در مسیر مدیریت مالی استان.

کسب عنوان استان برتر کشور در گزارشگری مالی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در ارائه صورت حساب عملکرد بودجه ۱۴۰۳ و اجرای موفق نظام حسابداری بخش عمومی (تعهدی)، خراسان جنوبی از سوی وزارت اقتصاد به‌عنوان استان برتر در گزارشگری مالی شناخته شد که این افتخار متعلق به همه همکاران حوزه امور مالی و حسابداران پرتلاش استان در تمامی دستگاه‌های اجرایی است.

تقدیر از بانوان اداره کل و نقش آنان در پیشبرد اهداف سازمان

در ادامه مراسم، ذاکریان ضمن تبریک روز زن و مقام مادر تصریح کرد: اگر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اتفاقات مثبت رقم خورده، بخش مهمی از آن حاصل تلاش بانوان همکار و همچنین همراهی همسران همکاران مرد است.

وی اضافه کرد: تقریباً تمامی بانوان اداره کل، دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند یا در آستانه اخذ آن قرار دارند؛ این سطح از رشد علمی در کشور کم‌نظیر است.

وی تاکید کرد: در انتصاب‌ها، جنسیت هیچ‌گونه نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد؛ تنها معیار ما شایستگی و کارآمدی است.

ذاکریان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری به‌مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) اظهار داشت: «رهبر معظم انقلاب فرمودند: زن مدیر خانه است، کارگزار نیست.» این جمله دنیایی از معنا دارد، زنان ستون و مرکز ثقل خانواده، مدیر اقتصاد خانه و محور تربیت نسل آینده هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از حضور صمیمی شرکت‌کنندگان گفت: امیدوارم همدلی، انسجام و روحیه رو به جلو که در میان همکاران اداره کل وجود دارد، همچنان ادامه یابد. یقین دارم که این مسیر، منجر به افزایش رضایتمندی مردم و آبادانی بیشتر خراسان جنوبی خواهد شد.

در پایان این مراسم، به پاس سال‌ها خدمات علمی و حرفه‌ای، از دکتر نخعی پیشکسوت برجسته حسابداری استان و همچنین پدر همکار فقید اداره کل، مرحوم آقای سرمدی قدردانی شد.

همچنین به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام مادر، از همسر شهید نادی از شهدای والامقام دفاع مقدس اخیر، با احترام ویژه تجلیل به‌عمل آمد.