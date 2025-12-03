ادامه مسیر سرزندگی تا ٢٣٠ کیلومتر برای شهروندان پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، دور سوم نظارت ستادی از منطقه ٢ تهران با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، مهدی صالحی شهردار منطقه ٢، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، معاونان و مدیران منطقه، ائمه جماعات، نخبگان، هنرمندان و ورزشکاران منطقه برگزار شد.

لطف‌الله فروزنده، در این نشست با اشاره به لزوم امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه گفت: هیچ مجموعه‌ای جز با امید آفرینی رشد نخواهد کرد و لذا این امر هم برای افراد آن مجموعه و هم برای مرتبطان آن باید تبیین شود. این امر در مدیریت شهری بسیار وسیع‌تر و با اهمیت تر است و امید آفرینی برای شهروندان با تبیین اقدامات مدیریت شهری محقق خواهد شد.

معاون شهردار تهران گفت: بر همین اساس مهمترین اولویت‌های مدیریت شهری در قالب مطالبه شهروندان و نظام مسائل پایتخت کاهش ترافیک و آلودگی هوا معین شد و متعاقب آن عمده برنامه‌ریزی مدیریت شهری نیز حول توسعه، تجهیز و برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی شکل گرفت و امروز شما می‌بینید که اقدامات کم نظیری در این زمینه صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در حوزه فرهنگی نیز اقدامات مؤثری انجام شده است که از جمله آن‌ها احداث بزرگ‌ترین سالن نمایشی پایتخت در بوستان هنرمندان است.

فروزنده ادامه داد: در قالب همین پروژه‌ها ادامه مسیر سرزندگی تا ٢٣٠ کیلومتر در دستور کار قرار دارد و با توجه به استقبال شهروندان از فاز نخست این طرح ادامه مسیر سرزندگی یکی از پروژه‌های مهم مدیریت شهری خواهد بود.

نیروی انسانی در پیشبرد برنامه‌های شهری نقش محوری دارد

لطف الله فروزنده، در ادامه این نظارت و در نشست با کارکنان منطقه ٢ با اشاره به جایگاه و اهمیت نیروی انسانی در تحقق اهداف مدیریت شهری، گفت: تقویت انگیزه و ایجاد تحول در نیروی انسانی از جمله محورهای مهم در مدیریت شهری است و بر همین اساس، ۹۷ درصد مدیران از میان نیروهای سازمان انتخاب شده‌اند.

معاون شهردار تهران همچنین افزود: در این دوره مدیریت شهری تنها ٧٠ پست سازمانی در منطقه ارتقا داده شده که نشان دهنده‌ی توجه به حوزه سرمایه انسانی است.

همچنین در این نظارت ستادی طی مراسمی از عاملان مؤثر در خدمت رسانی به شهروندان در جنگ تحمیلی ١٢ روزه تجلیل به عمل آمد.

تحول در منطقه ۲ تهران با اجرای نسخه‌های عملیاتی رفع معضلات

مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ نیز در این نظارت ستادی با اشاره به پروژه‌های زیربنایی و محیط‌زیستی منطقه افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات، ساماندهی رود دره اوین – درکه تحت عنوان حیات تهران و نیز رود دره فرحزاد بوده است که نقش مؤثری در بهبود وضعیت زیست‌محیطی و ایجاد فضاهای تفریحی و طبیعی برای شهروندان دارد.

شهردار منطقه ۲ درباره توسعه فضاهای ورزشی گفت: زمان آغاز به کار مدیریت جدید، سرانه ورزشی منطقه حدود ۲۹ هزار مترمربع بود. خوشبختانه تاکنون حدود ۳۹ هزار مترمربع فضای ورزشی جدید احداث شده یا در حال ساخت است که نشان از رشد قابل توجه زیرساخت‌های ورزشی و توجه ویژه به سلامت شهروندان دارد.

وی در پایان ضمن اشاره به نوسازی ١٠٠درصدی ناوگان اتوبوسرانی منطقه گفت: در بحث ایمن سازی ترافیکی بیش از یک هزار نقطه پر خطر و حادثه خیز اصلاح هندسی و ایمن سازی شد.