فروزنده: ۱۰۷۰ واگن و ۵۰ کیلومتر مترو در حال ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دور سوم نظارت ستادی از منطقه ۲۲ با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امورمناطق شهرداری، حسین نظری دبیر قرارگاه مسکن شهرداری تهران، محمد جواد خسروی شهردار منطقه ۲۲، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق برگزار شد.

در این بازدید نظارتی که در ابتدا با حضور معاون شهردار تهران در جمع پرسنل شهرداری منطقه ۲۲ همراه بود، لطف الله فروزنده گفت: شهرداری تهران جایگاهی است که بیشترین امکان خدمت مستقیم به مردم را دارد چرا که خدمات شهرداری ملموس است.

وی در ادامه افزود: بر همین مبنا بیشترین تاکید مدیریت شهری در دوره حاضر بر لزوم ارتقا کیفی و کمی خدمت رسانی به شهروندان معطوف شد که نتیجه آن افزایش ۶ برابری منابع درآمدی و متعاقب آن افزایش ۶ برابری فعالیت‌های مدیریت شهری در حوزه مأموریت‌های ۶ گانه بوده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به دستاوردهای حوزه حمل‌ونقل شهرداری تهران گفت: ۱۰۷۰ واگن مترو با کمک دولت خریداری و ساخت آن در داخل در حال انجام است؛ در حالی که از بدو وجود مترو تا قبل از این دوره مدیریت شهری ۱۱۷۰ واگن مترو در خطوط پایتخت فعال بودند. این در حالی است که در این دوره ۲۲ ایستگاه با ۵۰ کیلومتر خط مترو ساخته شده و نیز احداث ۴ خط جدید در حال انجام است.

فروزنده گفت: شهرداری در موضوعاتی که به شهروندان مربوط می‌شود همواره پیش قدم بوده و با توجه به معضل کم آبی و کاهش بارش نزولات آسمانی شهرداری تهران به کمک دولت آمده و با ساخت تصفیه‌خانه ها و بازچرخانی آب برای زنده نگهداشتن فضای سبز شهری نقش‌آفرینی می‌کند.

فروزنده در ادامه سخنان خود همچنین از آغاز ساخت یک بیمارستان تخصصی برای کارکنان شهرداری خبر داد و گفت: تکریم و ارج نهادن به زحمات پرسنل همواره در صدر برنامه‌های مدیریت شهری قرار داشته و امیدواریم این اقدام برای پرسنل شهرداری تهران مثمر ثمر باشد.

در ادامه این نظارت ستادی معاون شهردار تهران در جمع معاونان و مدیران و شهرداران نواحی به بررسی عملکرد و ارزیابی وضعیت منطقه در حوزه‌های مختلف پرداخت.

در این نشست حجت الاسلام کاظمی مدیر کل تحولات نرم افزاری شهرداری تهران و نیز رستمی معاون اداره کل تحولات کالبدی شهرداری تهران گزارش خود مبنی بر وضعیت منطقه در حوزه‌های ذیربط را ارائه کردند.

معاون شهردار تهران همچنین در سومین بخش از نظارت ستادی با ائمه جماعات، معتمدین و نخبگان محلات منطقه نیز دیدار کرد و بر لزوم مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در اداره شهر تاکید کرد.

باید روحیه تعلق سازمانی تقویت شود تا موفقیت‌ها پایدار بماند

محمد جواد خسروی شهردار منطقه ۲۲ نیز در این نظارت ستادی گفت: در این دوره مدیریت شهری نیروی جدید جذب نشده اما نیروهای کارگری تبدیل وضعیت شدند و این اتفاق بزرگ و خوبی در مدیریت شهری بوده است.

شهردار منطقه ۲۲ افزود: باید روحیه تعلق و سازمانی تقویت شود تا موفقیت‌ها پایدار بماند و اجرای طرح مسکن در همین راستا از سوی مدیریت شهری به اجرا گذاشته شده است.

تأمین مسکن کارکنان شهرداری دغدغه مهم مدیریت شهری

در این نظارت ستادی همچنین حسین نظری، دبیر قرارگاه مسکن شهرداری تهران، در جمع پرسنل منطقه ۲۲ گفت: تأمین مسکن کارکنان شهرداری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری است.

نظری با اشاره به وجود ۱۱۶ تعاونی مختلف در شهرداری تهران گفت: در سال‌های گذشته این تعاونی‌ها با اهداف متفاوتی شکل گرفته‌اند که برخی موفق و برخی ناموفق بوده‌اند، اما به دلیل نبود ساختار منسجم، در نهایت به موفقیت کامل دست نیافته‌اند.

دبیر قرارگاه مسکن شهرداری تهران در پایان به پروژه «نرگس» در منطقه ۱۸ اشاره کرد و گفت: این پروژه تمامی مراحل قانونی و اداری را طی کرده و سندیت زمین نیز به خوبی بررسی شده است. زمین مورد نظر با ۵۰ درصد قیمت کارشناسی خریداری شد تا طرح مسکن کارکنان شهرداری با موفقیت به سرانجام برسد.