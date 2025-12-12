سهم بودجه فرهنگ کمتر از ۲.۵ درصد است؛ ضرورت افزایش به حداقل ۵ درصد

مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سهم بودجه فرهنگ شامل حوزههای فرهنگی، هنری، گردشگری و ورزشی اکنون کمتر از دو و نیم درصد از کل بودجه کشور است؛ گفت: این در حالی است که ماهیت انقلاب و بسیاری از ادعاهای ما در عرصههای فرهنگی، دینی و اخلاقی بوده و نیازمند سرمایهگذاری جدیتری هستیم.
وی افزود: امیدواریم دولت و مجلس در کنار هم بتوانند این کمبود را جبران کنند. اینکه برخی افراد با وجود کمبودجه بودن این بخش، بازهم به دنبال حذف یا کاهش بودجه دستگاههای فرهنگی هستند، اجحاف در حق فرهنگ، دین، اخلاق، ورزش و گردشگری است.
طاهری تأکید کرد: سهم فرهنگ از کل بودجه باید حداقل به ۵ درصد برسد. اگر در این حوزهها بهموقع سرمایهگذاری شود، در آینده نیازی به صرف هزینههای بسیار در بخشهای امنیتی و مقابله با آسیبها و ناآرامیها نخواهد بود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اشاره به برخی مشکلات مردمی در حوزه خدمات و پرداختها، گفت: پیگیری این موارد در دستور کار قرار دارد و باید سازوکارها بهگونهای اصلاح شود که مردم با دشواریهای غیرضرور مواجه نشوند.
