به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت، در اولین جلسه کمیته علمی قرارگاه توسعه و ترویج فرهنگ نهجالبلاغه که در این مرکز برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس تأکید مقام معظم رهبری در ابتدای سال مبنی بر ضرورت ترویج فرهنگ نهجالبلاغه، نشستهای متعددی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور دستگاههای مرتبط و اساتید این حوزه برگزار شد.
وی افزود: پس از طی ۱۰ گام در این مسیر، سرانجام قرارگاه توسعه و ترویج فرهنگ نهجالبلاغه در تاریخ ۲۵ آبان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اندیشمندان و فعالان این حوزه رسماً آغاز به کار کرد. این قرارگاه هر دو ماه یک نشست خواهد داشت و جلسه امروز نخستین نشست کمیته علمی آن قرارگاه است که امیدواریم اعضای جدیدی هم به آن اضافه شوند.
ارباب سلیمانی با اشاره به نقش مرکز عالی قرآن و عترت گفت: همانطور که وزیر محترم فرهنگ تأکید کردند، این مرکز نقش قرارگاهی و ستادی دارد و از همه ظرفیتهای داخلی وزارتخانه جهت ترویج نهج البلاغه بهرهمند خواهد شد. همچنین در ارتباط با سایر دستگاهها، این مرکز عالی محور گفتوگو خواهد بود.
وی ادامه داد: برای ترسیم نقشه راه، تصمیم گرفتیم یک هسته فکری اولیه تشکیل دهیم و از برخی صاحبنظران دعوت کنیم تا در دیدارهای حضوری و چهرهبهچهره از دیدگاههای کارشناسی آنان بهرهمند شویم. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: نهجالبلاغه پیش از انقلاب مهجور بود و حتی در میان اکثر متدینین نیز کمتر شناخته میشد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این اثر فاخر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. البته با وجود تلاشهای فراوان، هنوز تا رسیدن به قله معرفت نهجالبلاغه فاصله زیادی داریم و همانطور که نیاز به قرآن همواره احساس میشود، نیاز به نهجالبلاغه نیز دائمی است.
وی تأکید کرد: وظیفه داریم با تشکیل چنین نشستهایی برای فرهنگسازی و جریانسازی نهجالبلاغه چارهاندیشی و تلاش کنیم. انقلاباسلامیایران یک انقلاب فرهنگی و متکی به معارف بلند قرآن و عترت است. اگر پیش از انقلاب به این معارف متعالی ازجمله نهجالبلاغه محتاج بودیم امروز به دلایل متعدد محتاجتریم. شایسته است برای نجات خود و جامعه با بهرهگیری از آموزهها و محتوای این کتاب ارزشمند طرحی نو دراندازیم. در رویدادها و فعالیتهای فرهنگی همچون نمایشگاه بینالمللی قرآن نیز باید از ظرفیت همه دستگاهها و صاحبنظران برای گسترش و ترویج فرهنگ نهجالبلاغه ا بهره بگیریم.
ارباب سلیمانی در پایان گفت: قرآن کریم و پس از آن نهجالبلاغه قطعاً میتواند راهنما و راهگشا باشد. دوستان حاضر در جلسه از دانش، تجربه و دلسوزی لازم برخوردارند و نگاه ملی و فراگیر دارند. باید همه نیروهای مستعد و آماده را گرد هم آوریم تا در خدمت قرآن و نهجالبلاغه باشیم و این فرهنگ عالی و انسانساز را در سطح ملی و فرا ملیگسترش دهیم.
خدمتکار آرانی مدیر کل دفتر آموزش و توسعه و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت گفت: شأن و اهمیت کمیته علمی بسیار روشن است و امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف قرارگاه توسعه و ترویج فرهنگ نهج البلاغه استفاده کنیم.
نظر شما