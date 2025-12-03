به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی میرقاسم‌پور ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات فرآیند ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: ثبت‌نام سراسری از ۱۵ دی‌ماه همزمان با هشت استان آغاز می‌شود و اولویت با افرادی است که دارای فیش‌های ماقبل سال ۸۶ بوده و در دو ماه گذشته نیز در مرحله پیش‌ثبت‌نام شرکت کرده‌اند.



وی با تاکید بر اینکه زائران باید بدون استرس و با آرامش برای نام‌نویسی مراجعه کنند، افزود: افرادی که گذرنامه ندارند از همین امروز اقدام کنند؛ زیرا اعتبار گذرنامه باید تا پایان آبان ۱۴۰۵ حداقل ۷ ماه قبل از اعزام معتبر باشد و انجام این کار را به روز آخر موکول نکنند.



میرقاسم‌پور اظهار کرد: روز اول ثبت‌نام به‌طور ویژه برای کسانی است که از ۲۰ مهر تا پایان مهرماه ثبت‌نام اولیه انجام داده‌اند. دیگر زائران در روزهای بعد پیامک دریافت می‌کنند و طبق زمان‌بندی به کاروان‌ها مراجعه خواهند کرد.



مدیر حج و زیارت استان گلستان گفت: زائران در مرحله پیش‌ثبت‌نام مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان واریز کرده‌اند و مابقی هزینه‌ها پس از انتخاب نوع کاروان و درجه خدمات، توسط سامانه محاسبه می‌شود. اما حتی پس از پرداخت کامل هزینه، ثبت‌نام نهایی تنها زمانی قطعی است که سلامت جسمی زائر توسط پزشک معتمد تأیید شود.



وی افزود: افراد دارای بیماری‌های خاص، مشکلات قلبی، یا محدودیت‌های پزشکی، طبق تشخیص پزشک متخصص تعیین تکلیف می‌شوند و تا زمان تأیید نهایی، نام‌نویسی آن‌ها قطعی نخواهد شد.



مدیر حج و زیارت استان گلستان تأکید کرد: زائران هنگام ثبت‌نام یک تعهدنامه رسمی را امضا می‌کنند که باید آن را با دقت مطالعه کنند؛ این تعهدنامه شامل موارد امنیتی، داروهای ممنوعه، شرایط پزشکی و محدودیت‌های سفر است و بی‌توجهی به آن بعدها برای زائر مشکل‌ساز می‌شود.



به گفته میرقاسم‌پور، امسال در کل کشور حدود ۶۵ درصد کاروان‌ها ۱۸۰ نفره شده‌اند.

وی افزود: به دلیل افزایش تعداد زائران و مدیریت بهتر خدمات، تعداد خدمه کاهش یافته و ساختار کاروان‌ها بزرگ‌تر شده است.



مدیر حج و زیارت گلستان همچنین گفت: سال گذشته ۳۲ کاروان با پنج هزار زائر از گلستان اعزام شدند و امسال نیز با اضافه شدن یک پرواز دیگر، همین ظرفیت تداوم خواهد داشت.



مدیر حج و زیارت استان با اشاره به اینکه کاروان‌های گلستان «مدینه بعد» هستند، گفت: به دلیل محدودیت زمانی در مکه، تمام زائران باید در ۱۲ جلسه آموزشی در گلستان شرکت کنند. در این جلسات مسائل اجرایی، مناسک حج و آموزش‌های امنیتی توسط مدیران و روحانیون کاروان‌ها ارائه می‌شود.



وضعیت اعزام عمره مفرده و استقبال کم‌نظیر گلستانی‌ها

‌میرقاسم‌پور درباره عمره نیز گفت: پس از وقفه ۹ ساله، عمره از سال گذشته از سر گرفته شده و گلستان در سال ۱۴۰۲ با اعزام ۱۲ هزار نفر در رتبه چهارم کشور قرار گرفت. امسال نیز از اول شهریور تاکنون حدود چهار هزار و۵۰۰ نفر از استان اعزام شده‌اند و سهمیه جدید نیز به‌دلیل استقبال بالا به گلستان اختصاص یافته است.

هشدار درباره اعزام‌های غیرمجاز عتبات

‌مدیر حج و زیارت گلستان با هشدار نسبت به فعالیت افراد سودجو گفت: برخی افراد بدون مجوز اقدام به اعزام زائران به عتبات عالیات می‌کنند. ما از مردم می‌خواهیم فقط از طریق ۵۱ دفتر زیارتی رسمی استان یا سامانه‌های قانونی ثبت‌نام کنند تا دچار کلاهبرداری، مشکلات مالی و خطرات امنیتی نشوند.



وی از اعزام گروه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی خبر داد و گفت: گروه دانشجویان متأهل هم‌اکنون در مکه حضور دارند و برنامه‌ریزی برای اعزام دانش‌آموزان نیز در حال انجام است. همچنین زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها در بازه اعلامی باشد، از سهمیه جوانان بهره‌مند خواهند شد.