۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸

تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر تقویت اعزام‌های اربعین از مرز خسروی

تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر تقویت اعزام‌های اربعین از مرز خسروی

استاندار کرمانشاه با حضور در سازمان حج و زیارت با علی‌رضا رشیدیان رئیس سازمان حج دیدار و درباره برنامه‌های مرتبط با حج، عمره و زیارت عتبات عالیات گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، رشیدیان در این دیدار با اشاره به سیاست‌های کلان سازمان برای ساماندهی سفرهای زیارتی گفت: در سال جاری تمرکز سازمان بر تقویت مسیرهای زمینی به‌ویژه مرز خسروی است و شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به‌صورت مرحله‌ای به سمت این مرز نیز هدایت خواهند شد.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم برای بهره‌گیری از فرودگاه کرمانشاه در اعزام زائران نیز در دستور کار قرار گرفته تا امکان انتقال مناسب‌تر و سریع‌تر زائران فراهم شود.

در ادامه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با ارائه گزارشی از ظرفیت‌های استان، مرز خسروی را «قدیمی‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر دسترسی به عتبات» عنوان کرد و با اشاره به تردد بیش از یک میلیون زائر در ایام اربعین گفت: زیرساخت‌های مرزی و امکانات اقامتی قصرشیرین آمادگی پشتیبانی از تردد زائران در طول سال را دارد.

حبیبی همچنین از سازمان حج و زیارت خواست با توجه به ظرفیت‌های استان، سهم بیشتری از اعزام‌های عتبات از مرز خسروی و عمره و حج از فرودگاه کرمانشاه صورت گیرد.

