به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری در حاشیه بازدید از دفاتر حج و زیارت سمنان همزمان با صبح شنبه با بیان اینکه ثبتنام قطعی و انتخاب کاروانهای حج تمتع از امروز شروع شده است، ابراز کرد: برابر برنامهریزی انجام شده و اطلاعیههای صادره از روز شنبه مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح ثبت نام در کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق برنامهریزی به عمل آمده و پیشگیری از ترافیک در سایت ثبت نام مقرر شد در روز شنبه تمامی پیش ثبت نام کنندگان ۱۰ روز اول مجاز به انتخاب کاروان و قطعی نمودن ثبت نام خود اقدام کنند افزود: متقاضیان میتوانند با مراجعه به دفاتر زیارتی منتخب یا مراجعه به سایت my.haj.ir نسبت به انتخاب کاروان و قطعی نمودن ثبت نام خود اقدام کنند.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه مابقی پیش ثبت نام کنندگان بعد از ۱۰ روز اول از روز دوشنبه مجاز خواهند بود نسبت به انتخاب کاروان اقدام نمایند، ابراز کرد: با توجه به ظرفیت تخصیص داده شده به استان زائران هیچ نگرانی نداشته باشند و امکان ثبت نام برای همه عزیزان در تمامی گروهها فراهم خواهد بود.
چتری با بیان اینکه زائران میتوانند پس از انتخاب کاروان ۷۲ ساعت فرصت خواهند داشت نسبت به پرداخت مابهالتفاوت هزینه سفر اقدام کنند، تاکید کرد: هزینه قطعی کاروانها متعاقباً اعلام خواهد شد همچنین کاروانها بر اساس میزان پیش ثبت نام به شهرستانهای استان تخصیص داده شده است سایر موارد مربوط به تنوع کاروانها شامل درجهبندی هتلها و مدینه قبل و بعد بودن و … در این فرایند حتیالامکان رعایت شده است تا همه مردم استان از امکان یکسانی برخوردار باشند.
وی با بیان اینکه همانند سال گذشته همانند حج سال ۴۰۴ یک کاروان زوجی برای استان تخصیص داده شده است، افزود: از مردم استان تقاضا داریم بر اساس شهرستانهایی که قبلاً در پیش ثبت نام انتخاب کردهاند در کاروانهای همان شهرستان ثبت نام خود را به عمل آورند و متقاضیان کاروان زوجی اختصاص به شهرستان نداشته و تمامی مردم استان مجاز به انتخاب این کاروان خواهند بود لازم به ذکر است فقط زوجها امکان ثبت نام در این کاروان را خواهند داشت و شامل محارم شامل خواهران یا برادران یا والدین با فرزندان نخواهد شد.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با اشاره به اینکه برنامهریزی برای انجام معاینات پزشکی انجام شده است که به محض تکمیل ثبت نام به اطلاع زائران رسانده خواهد شد، گفت: در کاروانهای تخصیص داده شده به استان گروههای قیمتی مختلف و متنوع و گروه زوجی رعایت شده و در توزیع استانی نیز این موضوع لحاظ شده است.
چتری با بیان اینکه در سال جاری نیز استان سمنان از گروههای قیمتی متوسط و درجات بسیار بالا برخوردار بوده و جای هیچ نگرانی برای زائران نخواهد بود، بیان کرد: در پیش ثبت نام سال جاری میانگین سنی بر مبنای یک هزار نفر پیش ثبت نام کننده ۵۹ سال و ۴۳ درصد از زائران را آقایان و ۵۷ درصد را بانوان تشکیل داده و همچنان مانند سنوات گذشته بانوان پرچمدار هستند و همچنین از بعد میزان تحصیلات کمتر از پنج درصد از زائرین را افراد کم سواد یا بیسواد و ۹۵ درصد را زائران باسواد تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه مجموع سهمیه تخصیص یافته به استان سمنان برای حج سال ۴۰۵ با افزایش ۲۰ درصدی همراه بوده است و انشاالله با تکمیل کاروانها، حج ۴۰۵ را با ظرفیت یک هزار و ۲۰۰ نفری اعزام خواهیم داشت، افزود: فهرست کاروانها هم به این شرح است که کاروان شاهرود، هادی غلامی شماره ۲۲۰۲۴ ظرفیت ۱۸۰ نفر مدینه قبل نوع کاروان عادی و شرکت هوایی ایرانایر، کاروان شاهرود سید محمد موسوی ۲۲۰۲۳ ظرفیت ۱۸۰ نفر مدینه بعد و پرواز ایرانایر کاروان سوم شاهرود حسین لطفی ۲۲۰۱۷ ظرفیت ۹۰ نفر به صورت زوجی، مدینه قبل و پرواز ایران ایر خواهد بود.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان همچنین ادامه داد: شاهرود حمید رضا قنبریان شماره کاروان ۲۲۰۲۰ و ظرفیت ۱۲۰ نفر مدینه بعد و پرواز ایرانایر، دامغان مجتبی دولتخواهی ۲۲۰۲۲ ظرفیت ۱۸۰ نفر مدینه بعد و پرواز ایران ایر، دامغان ابوالفضل علی آبادیان ۲۲۰۱۸ تعداد ۱۸۰ نفر مدینه قبل و ایرانایر، سمنان عبدالمجید اختری ۲۲۰۲۵ ظرفیت ۱۸۰ نفر مدینه بعد و پرواز ایرانایر، گرمسار - سمنان مدیر کاروان احسان صائمی شماره کاروان ۲۲۰۱۲ ظرفیت ۹۰ نفر مدینه قبل و پرواز ایران ایر خواهد بود.
