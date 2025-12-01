  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۳

دعوت از جاماندگان حج ۱۳۹۹ برای تشرف به حج تمتع آتی

دعوت از جاماندگان حج ۱۳۹۹ برای تشرف به حج تمتع آتی

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت اعلام کرد که جاماندگان حج تمتع سال ۱۳۹۹ ـ که به دلیل همه‌گیری کرونا امکان تشرف پیدا نکردند ـ می‌توانند در حج تمتع ۱۴۰۵ ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی با بیان اینکه ثبت‌نام حج تمتع از روز شنبه ۱۵ آذرماه در سراسر کشور و به تناسب هر استان آغاز می‌شود، گفت: اولویت تشرف افرادی که در سال ۱۳۹۹ جهت تشرف به حج ثبت نام کرده و تاکنون وجوه خود را برداشت نکرده‌اند و به علت شیوع کرونا از این سفر بازماندند همچنان برقرار است و این دسته از متقاضیان می‌توانند نسبت به انتخاب کاروان، اقدام و به حج مشرف شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه این افراد در سال ۹۹ واریز وجه داشته‌اند و مبالغ به صورت ارزی برای آنها ذخیره شده است می‌توانند پس از آغاز مرحله ثبت نام قطعی، متناسب با استان محل سکونت و طبق اطلاعیه سازمان حج و زیارت، به سامانه «حج من» my.haj.ir مراجعه و با پرداخت وجه مابه التفاوت اقدام به نام نویسی کنند.

رضایی تصریح کرد: متقاضیان در صورت عدم تمایل به تشرف، امکان واگذاری اولویت‌های خود را به بستگان درجه یک و حتی سایر افراد دارند.

کد خبر 6674883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      دلمون میخواد ولی کو پولش؟؟ برای ما که نداریم این آرزو هیچگاه محقق نخواهد شد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها