به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر در نشست با دکتر سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: تسریع در آماده سازی اراضی الحاقی به شهرها، خصوصاً در مرکز استان برای تأمین زمین مورد نیاز گروه‌های مشمول قانون مسکن ملی با تأمین و تزریق به موقع اعتبار مورد نیاز از طریق صندوق ملی مسکن مورد تاکید قرار دارد.

وی بر لزوم برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی لازم بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو برای تسریع در انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک و شروع عملیات اجرایی شبکه و تأسیسات فاضلاب عالی‌شهر و خدمات زیربنایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بررسی روند پیشرفت فیزیکی قطعات بزرگراهی در دست ساخت از جمله کنارتخته - دالکی، اهرم - برازجان، دیلم - هندیجان، بوشهر - شیف - گناوه، کمربندی گناوه، جم - فیروز آباد، بلوار وفاق دیر - کنگان، آبدان - دوراهک، بوشهر- دلوار - دیر و کمربندی آب‌پخش و اتخاذ تصمیم در خصوص رفع برخی مشکلات و موانع اجرایی مورد تاکید قرار دارد.

زارع خواستار اتخاذ تصمیم در خصوص کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز تکمیل بیمارستان‌های فاطمه زهرا بوشهر و ۱۷ شهریور برازجان شد.

استاندار بوشهر ابراز داشت: کمک به تأمین منابع مالی برای ایمن سازی برخی از محورهای اصلی شبکه راه‌های استان از جمله دلوار - خورشهاب، جم - پالایشگاه، پل رودخانه باهوش اهرم و پیچ‌های حادثه آفرین استان از اولویت‌های استان است.

وی همچنین خواستار افزایش مشارکت وزارت راه و شهرسازی در ساماندهی و مرمت بافت‌های فرسوده و تاریخی شهرهای واجد شرایط استان بوشهر شد.

زارع گفت: جانمایی و معرفی زمین مورد نیاز برای طراحی و ساخت هنرستان مهارتی حوزه دریایی و بندری در استان توسط سازمان بنادر و دریانوردی مورد تاکید قرار دارد.

استاندار بوشهر با همراهی معاون عمرانی استاندار با دکتر رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و سایر معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی برای ارزیابی مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی به استان دیدار و گفت‌وگو کرد.