به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، نمایش «بازیگر سایهها» با هنرنمایی کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه از روز دوشنبه ۱۷ آذر روی صحنه مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میرود. این نمایش به سفارش مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری و تهیهکنندگی سجاد افشاریان، کاری از امیرفرزام دهنوی نویسنده، دراماتورژ و کارگردان تولید شده است.
نمایش «بازیگر سایهها» که حاصل بیش از سه سال کار عملی با نوجوانان طیف اوتیسم با عملکرد بالاست؛ به مدت یک هفته در سالن بوستان مرکز تولید تئاتر کانون برای مخاطبان بالای ۷ سال اجرا میشود. دهنوی این نمایش را تجربهای برآمده از تئاتر درمانی، سایکودرام، متد اکتینگ و الهام از نظریهی سایه کارل گوستاو یونگ دانست و افزود: در این نمایش، تئاتر نهفقط ابزاری برای اجرا، بلکه بستریست برای شنیدن صداهایی که اغلب نادیده گرفته میشوند و مواجههای انسانی با لایههای پنهان وجود.
وحید عظیما، امیرعلی محمدی، محمدرضا قرهخانلو و پندار نصرتی بازیگران این نمایش و امیرحسین جمشیدی، مهتاب صمیمی، بهراد فراهانی، محمدحسین رجبی، یزدان مرعشیپور، سورنا حشمتی، امیرحسین رحمانی، سجاد محمدپور، علیرضا کاظمی و آریا دولتشاهی فرشتههای بازیگر، نابغههای طیف اوتیسم، سندرم داون و خاص هستند.
سایر عوامل این نمایش عبارتند از: مشاور فرهنگی و هنری: امید معلم، سرمایهگذار: امیرفرزام دهنوی، مشاوران اجرا: نیرهالسادات مبینیپور، رحمت امینی و ابوالفضل داودی رکنآبادی، روابط عمومی: سپیده حیدرآبادی و محمدجعفر بگلو، دستیار کارگردان: رامین عبدالهی، ویولن: غزلبانو شهرکی، نیاز نجفی و مهرسا معصومی، تنبک: امیرحسین جمشیدی، ماهور اسدی و نریمان شامانی، خوانندگان: یاسمن شعاریان، علی حقجو و امیرحسین رحمانی، بازیگران مهمان: امیر تختی و کامران دستمرد، مجری طرح و طراح صحنه: امیرفرزام دهنوی، مربی حرکت: رضا حسینی، طراحان لباس: سمایا ستاری و سیما سهرابی، دوخت لباس: سیما سهرابی، طراح گریم: حجت بابایی، سرپرست گروه گریم: بهراد صفا و سینا افشاری، مجریان گریم: نسترن حافظی و ثنا مؤمنی، طراحان نور: حمید ناصر و مهراد بازرگانی، فیلمبردار: رامین عبدالهی و فرزین شکاری و عکاس: رضا جاویدی.
نمایش «بازیگر سایهها» سفری شاعرانه و روانکاوانه به ژرفای تاریک و ناشناختهی درون یک بازیگر در جهانی سرشار از رقابت، سکوت و رؤیا است. این نمایش تماشاگر را به مواجههای صمیمی و بیپروا با خود دعوت میکند؛ آیا میتوان با سایهها روبهرو شد و رهایی یافت؟
نمایش «بازیگر سایهها»، هر روز به جز روزهای شنبه ساعت ۱۸ در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری واقع در پارک لاله تهران اجرا میشود. علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.
