به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی موصلی، عصر چهارشنبه در رویداد علمی و تخصصی که با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از مددجویان، واحدهای صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد، پژوهش را یکی از ارکان توسعه متوازن استان و کشور دانست و گفت: در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس با محوریت علمی و پژوهشی تلاش داریم مسیر توانمندسازی جامعه هدف را بر مبنای دانش و نوآوری پیش ببریم.

وی ادامه داد: پژوهش می‌تواند الگویی علمی برای توسعه اشتغال، شناسایی نیازهای بازار، تحلیل رفتار مشتریان و ارتقای فرآیندهای کسب‌وکارهای خرد باشد.

مدیرکل کمیته امداد فارس گفت: جهت‌گیری غالب مجموعه امداد امام، توسعه کسب‌وکارهای خرد و مزیت‌دار است تا ارزش افزوده بیشتری برای خانوارهای تحت حمایت ایجاد شود.

موصلی یادآور شد: ما در این مسیر از ظرفیت‌های پژوهشی، دانشگاهی و علمی استان بهره‌مند خواهیم شد تا بتوانیم مأموریت‌های امداد امام را با رویکرد علمی و فناورانه به ثمر برسانیم.

وی همچنین به ورود علمی کمیته امداد در زنجیره‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سطح کشور کمیته امداد در برخی زنجیره‌ها از فرش دستباف و نوغانداری تا خرید تضمینی محصولات ورود پیدا کرده و این مسیر را برای توسعه اشتغال پایدار دنبال می‌کند.

موصلی با قدردانی از همکاری دانشگاه‌های استان، صندوق ماشین‌سازی معاونت علمی ریاست جمهوری، استانداری فارس و پارک علم و فناوری شیراز افزود: برنامه دستیار فناور برای دومین سال متوالی با همکاری پارک علم و فناوری فارس و فن‌بازار منطقه‌ای اجرایی شده است.

مدیرکل کمیته امداد فارس خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۴۰ نفر از مددجویان به شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شدند و تعدادی از این عزیزان فعالیت خود را به صورت حرفه‌ای در این شرکت‌ها آغاز کردند.

وی این طرح را فرصتی مغتنم برای تمرین و یادگیری عملی دانست و تصریح کرد: در الگوی توانمندسازی اقتصادی، تمرکز ویژه‌ای بر اشتغال فناورانه مددجویان داریم و این رویدادها زمینه ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر علم و فناوری را فراهم می‌کنند.