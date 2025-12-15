به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری گفت: بخش قابل توجهی از نیاز مسکن کشور از طریق نوسازی درون‌شهری و بازآفرینی محلات هدف قابل جبران است و در این میان، شهرداری‌ها نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد برنامه‌ها دارند.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل مؤثر میان دولت و مدیریت شهری افزود: تجربه‌های موفق سال‌های اخیر نشان داده است هر جا هماهنگی میان شهرداری‌ها، مردم و بخش ساخت‌وساز شکل گرفته، روند نوسازی شتاب گرفته و کیفیت زندگی شهری به‌طور ملموس ارتقا یافته است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به بهبود تدریجی زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی در محلات هدف بازآفرینی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی مشترک صورت‌گرفته، هدف‌گذاری شده است که طی سه سال آینده هیچ معبر خاکی در این محلات باقی نماند و سطح خدمات شهری به استاندارد مطلوب برسد.

گلپایگانی همچنین به عملکرد سال گذشته در حوزه نوسازی مسکن اشاره کرد و گفت: با مشارکت گسترده مردم، سازندگان و شهرداری‌ها، بیش از ۷۶ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور نوسازی شده است که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای همکاری میان دولت و مدیریت شهری در پاسخ به نیاز مسکن است.

وی رویکرد محوری شرکت بازآفرینی شهری ایران را مبتنی بر همکاری، تعامل و وفاق با شهرداری‌ها در سراسر کشور دانست و بر تداوم این مسیر مشترک برای تحقق بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت زیست شهروندان تأکید کرد.