بابایی: سهم بالای اقتصادی و صنعتی استان یزد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی صبح یکشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور سخنگوی دولت در حال برگزاری است اظهار کرد: یزد پیش از انقلاب به‌عنوان تبعیدگاه شناخته می‌شد، اما امروز با همت مردم سخت‌کوش این دیار، به جایگاهی رسیده‌ایم که فراتر از تصور گذشته در سطح کشور نقش‌آفرینی می‌کنیم و جزو دو تا سه استان دارای بیشترین سهم اقتصادی هستیم.

وی افزود: در صنعت، استان یزد سهمی چشمگیر دارد؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد کاشی و سرامیک کشور در یزد تولید می‌شود.

استاندار یزد ادامه داد: در بخش کشاورزی، با وجود محدودیت منابع آب، جزو استان‌های دارای رتبه‌های برتر هستیم و در کشت‌های گلخانه‌ای پیشتاز به‌شمار می‌رویم؛ محصولاتی که بخش عمده آن‌ها صادر می‌شود و این به معنای استفاده از آب شرب برای کشاورزی نیست بلکه بهره‌وری آب موجود کشاورزی است. همچنین یزد در تولید انار و زعفران نیز در میان استان‌های برتر کشور قرار دارد.

بابایی ادامه داد: یزد دارای فضاها و بناهای کم‌نظیر است و تاکنون ۱۱ اثر این استان در فهرست جهانی ثبت شده است. همچنین یزد به‌عنوان پایتخت زیورآلات سنتی ایران انتخاب شده که نشان‌دهنده غنای فرهنگی و هنری این سرزمین است.

مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد همچنین در این نشست اظهار داشت: یزد همواره مرکز ترانزیت و تجارت بوده و با وجود واحدهای نیمه‌تمام فراوان، نیاز زیرساختی ترانزیتی استان دو چندان شده است. بخش خصوصی با مدل مشارکت ۷۰/۳۰ در احداث آزادراه همراه نیست و خواهان مشارکت برابر ۵۰/۵۰ دولت و سرمایه‌گذاران است.

وی تصریح کرد: حمل‌ونقل ریلی و ایجاد پروازهای کانکشن‌دار برای تکمیل ضلع گردشگری استان باید بهبود یابد.

دستمالچیان خاطر نشان کرد: صادرات استان در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۵۳ میلیون دلار بوده است و در صورت حمایت می‌تواند تا پایان برنامه هفتم دو برابر شود، اگر خط اعتباری ویژه با نرخ عادی برای صنایع ارزآور ایجاد شود ظرفیت تولید و صادرات افزایش می‌یابد.

وی گفت: نیمی از کارخانه‌های استان از دوره بهره‌برداری عبور کرده‌اند و نیاز فوری به نوسازی ماشین آلات دارند. بی‌توجهی به این موضوع بهره‌وری، بازار صادراتی و سرمایه ملی را تهدید می‌کند.