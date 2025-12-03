به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که هیئت ایرانی معرفی شده برای حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی نتوانسته بود ویزای سفر به آمریکا را دریافت کند، پس از رایزنی های صورت گرفته مشکل امیر قلعه نویی و یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال برای این سفر حل شد.

براساس اطلاعات خبرنگار مهر امیر قلعه نویی روز پنجشنبه راهی آمریکا خواهد شد تا خود را به مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که عصر روز جمعه در آمریکا برگزار می‌شود، برساند.

در حالی که سفر امید جمالی مدیر روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در این سفر قطعی شده است، احتمال دارد یک مسئول دیگر هم در صورت حل شدن مشکلاتش همراه با این دو راهی آمریکا شود.