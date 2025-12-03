  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

زمان سفر امیر قلعه‌نویی به آمریکا مشخص شد/ تلاش برای اضافه شدن یک نفر!

زمان سفر امیر قلعه‌نویی به آمریکا مشخص شد/ تلاش برای اضافه شدن یک نفر!

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به طور قطعی در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت می کند و قرار است روز پنجشنبه راهی آمریکا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که هیئت ایرانی معرفی شده برای حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی نتوانسته بود ویزای سفر به آمریکا را دریافت کند، پس از رایزنی های صورت گرفته مشکل امیر قلعه نویی و یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال برای این سفر حل شد.

براساس اطلاعات خبرنگار مهر امیر قلعه نویی روز پنجشنبه راهی آمریکا خواهد شد تا خود را به مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که عصر روز جمعه در آمریکا برگزار می‌شود، برساند.

در حالی که سفر امید جمالی مدیر روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در این سفر قطعی شده است، احتمال دارد یک مسئول دیگر هم در صورت حل شدن مشکلاتش همراه با این دو راهی آمریکا شود.

کد خبر 6677204
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • 🇮🇷🇮🇷✌🇮🇷 IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      موفق باشید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها