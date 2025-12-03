به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیسزاده رئیسکل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن انتقاد شدید از تأخیر ۸ تا ۹ ماهه در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، داروخانهها، آزمایشگاهها و مطبها توسط برخی از سازمانهای بیمهگر، خواستار اجرای ماده ۳۸ قانون الحاق (۲) و تعمیم آن به تمامی مراکز، داروخانهها، مطبها و آزمایشگاهها شد.
وی با اشاره به ضرورت ارائه خدمات با تعرفه ترجیحی و تخفیفدار به مردم و جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب بیماران، تأکید کرد: اجرای کامل این قانون میتواند ضامن استمرار همکاری مراکز درمانی با سازمانهای بیمهگر باشد.
در این دیدار، خدائیان نیز با تقدیر از خدمات ارزشمند و ایثارگرانه جامعه پزشکی، بهویژه جوانان این عرصه، بر لزوم حمایت جدی از این قشر شریف تأکید کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن یادآوری لزوم حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از افزایش هزینههای درمان، بهویژه برای اقشار محروم، تأمین حداقلهای معیشتی در شأن اعضای جامعه پزشکی را ضروری دانست و اعلام کرد: بررسی علل عدم اجرای ماده ۳۸ قانون الحاق (۲) در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد گرفت.
