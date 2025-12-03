  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸

تأخیر پرداخت مطالبات حوزه سلامت، پرداختی از جیب مردم را بیشتر می‌کند

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ضرورت ارائه خدمات با تعرفه ترجیحی و تخفیف‌دار به مردم گفت: باید از افزایش پرداختی از جیب بیماران جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن انتقاد شدید از تأخیر ۸ تا ۹ ماهه در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مطب‌ها توسط برخی از سازمان‌های بیمه‌گر، خواستار اجرای ماده ۳۸ قانون الحاق (۲) و تعمیم آن به تمامی مراکز، داروخانه‌ها، مطب‌ها و آزمایشگاه‌ها شد.

وی با اشاره به ضرورت ارائه خدمات با تعرفه ترجیحی و تخفیف‌دار به مردم و جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب بیماران، تأکید کرد: اجرای کامل این قانون می‌تواند ضامن استمرار همکاری مراکز درمانی با سازمان‌های بیمه‌گر باشد.

در این دیدار، خدائیان نیز با تقدیر از خدمات ارزشمند و ایثارگرانه جامعه پزشکی، به‌ویژه جوانان این عرصه، بر لزوم حمایت جدی از این قشر شریف تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن یادآوری لزوم حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمان، به‌ویژه برای اقشار محروم، تأمین حداقل‌های معیشتی در شأن اعضای جامعه پزشکی را ضروری دانست و اعلام کرد: بررسی علل عدم اجرای ماده ۳۸ قانون الحاق (۲) در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد گرفت.

