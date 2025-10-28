  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۶ آبان ۱۴۰۴، ۸:۴۲

درخواست اصلاح قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها + نامه

درخواست اصلاح قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها + نامه

رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به وزیر بهداشت، خواستار اصلاح قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کلانتری خاندانی، در این نامه از محمدرضا ظفرقندی به عنوان رئیس شورای عالی بیمه، خواستار اصلاح دو نقیصه موجود در قراردادهای سازمان‌های بیمه گر با داروخانه‌ها شد.

۱- درج نص صریح و کامل ماده ۳۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت (۲) ۱۳۹۳، با شمول عام برای تمامی مراکز درمانی و دارویی، در متن قراردادهای بیمه جهت مشخص بودن مواعد پرداخت مطالبات و جرایم تأخیر در تأدیه و روش استیفای آن، به صراحت در قراردادها

۲- مرجع پیگیری و پاسخگویی پرداخت مطالبات داروخانه‌ها (سهم بیمه و سهم ارز) فقط یک نهاد بوده و از احاله مطالبات داروخانه‌ها به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرهیز گردد.

درخواست اصلاح قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها + نامه

در ادامه آمده است‌: در اجرای بند پ ماده ۷۳ قانون احکام دائمی، درخواست دستور پیگیری لازم برای انتقال منابع سهم ارز طرح دارویار به بودجه عمومی کشور را داریم.

همچنین در نامه رئیس انجمن داروسازان ایران، خطاب به وزیر بهداشت، پیشنهاد اعتبار مورد نیاز برای پرداخت جریمه تأخیر در تأدیه از طرف وزارت بهداشت در بودجه ۱۴۰۵ و تصویب آن وفق ماده ۳۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت (۲)، مطرح شده است.

کد مطلب 6636534
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها