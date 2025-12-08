به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در پی برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تنفیذ ریاست‌جمهوری، دوره‌ای تازه از مسئولیت و خدمت در این نهاد صنفی آغاز شده است؛ دوره‌ای که با مشارکت مسئولانه اعضای جامعه پزشکی و اعتماد دوباره به رئیس کل سازمان، بر پایه همدلی، تلاش مضاعف و صیانت از شأن و حقوق جامعه پزشکی استوار خواهد بود.

محمد رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پیامی نوشت:

«اکنون که به لطف الهی و با رأی ارزشمند اعضای محترم مجمع عمومی و تنفیذ ریاست محترم جمهوری، توفیق خدمت در جایگاه «رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» برای چهار سال دیگر نصیب اینجانب شد، بر خود فرض می‌دانم از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، اعم از هیأت مرکزی نظارت، ستاد اجرایی مرکزی و همکاران فرهیخته آنان در سراسر کشور، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشتی، همکاران عزیزم در نظام‌پزشکی‌های شهرستان‌ها و سازمان مرکزی، فعالان صنفی در رسانه‌ها و فضای مجازی، و نیز همه نامزدهای محترم، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

تشکر ویژه و خالصانه از همه اعضای شریف نظام پزشکی کشور که در روز ۲۵ مهرماه با حضور مسئولانه خود، به‌عنوان پشتوانه اصلی، به نظام صنفی دیرپای و فراگیر ۵۷ ساله خود جانی تازه و نشاطی افزون بخشیدند.

همچنین مراتب سپاس خود را از عنایت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر پزشکیان و دفتر ایشان، به‌سبب تنفیذ و اعطای حضوری حکم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، صمیمانه ابراز می‌دارم.

به منتخبین محترم در هیأت‌مدیره‌های نظام پزشکی شهرستان‌ها، مجمع عمومی و هیأت رئیسه آن، شورای‌عالی و بازرسان محترم، کسب این اعتماد ذی‌قیمت از سوی جامعه پزشکی را تبریک عرض کرده و از خداوند منّان، همدلی، هم‌افزایی و تلاش صادقانه و مجدّانه ایشان را در خدمت به مردم و جامعه شریف پزشکی مسئلت دارم.

نهایت تشکر و امتنان خود را از اعضای محترم مجمع عمومی، به‌سبب حضور مسئولانه و فعالانه در نخستین اجلاس سالیانه و رأی ارزشمند و مسئولیت‌آفرین ایشان به اینجانب، ابراز می‌دارم و امید دارم در ادامه راه، شایسته این اعتماد گرانسنگ باشم.

بازبینی رأی جامعه فهیم پزشکی تهران بزرگ و اعضای محترم مجمع عمومی، آن هم در فضای کم‌سابقه و سنگین انتخابات اخیر، مسیر بازسازی و کسب اعتماد جامعه پزشکی را بیش از پیش روشن ساخت؛

مسیرِ خدمت صادقانه و بی‌وقفه، پرهیز از ورود به حاشیه‌های غیرضروری و هزینه‌زا، دفاع قاطع از شأن رفیع و جایگاه منیع جامعه پزشکی، و پیگیری مجدانه حقوق قانونی و تضییع‌شده آنان.

امید است که همه ما، منتخبان این انتخابات وزین، با درک عمیق معنای این پیام آشکار و نصب‌العین قرار دادن آن، در راه خدمت به جامعه پزشکی و سامان‌دادن حوزه حیاتی سلامت کشور بکوشیم؛ تا سلامت مردمان این دیار کهن و مقدس را حفظ کنیم و ارتقا ببخشیم.»