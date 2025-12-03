ورود سامانه قوی بارشی از دوشنبه به جو کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین دادههای هواشناسی نشان میدهد آسمان استان تا یکشنبه هفته آینده عمدتاً قسمتی تا نیمهابری خواهد بود.
به گفته وی، این وضعیت در برخی ساعات با وزش باد ملایم و رشد ابر همراه میشود و در اوایل روزهای پنجشنبه و یکشنبه افزایش نسبی آلایندههای شهری انتظار میرود.
وی با اشاره به ناپایداریهای گذرا در پایان هفته افزود: در ساعاتی از بعدازظهر جمعه تا اوایل روز شنبه، بهویژه در نیمه جنوبی استان، امکان وقوع رگبارهای پراکنده باران وجود دارد.
زورآوند تأکید کرد: این بارشها خفیف و محدود بوده و ماهیت محلی خواهند داشت اما میتوانند موجب افزایش لحظهای میزان رطوبت و کاهش دید افقی در برخی نقاط شوند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی، از روز دوشنبه تا پایان هفته سامانهای نسبتاً قوی و بارشی به تناوب جو استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی گفت: این سامانه علاوه بر کاهش متوسط دمای هوا، موجب بارشهای قابل توجهی خواهد شد که شدت آن در نیمه غربی استان بیشتر پیشبینی میشود.
زورآوند با بیان اینکه فعالیت این سامانه طی چند مرحله رخ خواهد داد، افزود: انتظار میرود بارشها در برخی ساعات به شکل رگباری ظاهر شود و احتمال آبگرفتگی نقطهای در مناطق مستعد وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعیههای تکمیلی در مورد زمانبندی دقیق بارشها و میزان اثرگذاری سامانه صادر خواهد شد.
وی همچنین درباره تغییرات دمایی گفت: دمای هوا که امروز و امشب بهطور نسبی کاهش مییابد، از بعدازظهر پنجشنبه تا روز یکشنبه روندی افزایشی خواهد داشت.
وی در پایان از شهروندان خواست در روزهای آینده اطلاعیههای هواشناسی را دنبال کنند و دستگاههای خدماترسان نیز تمهیدات لازم را برای مواجهه با بارشهای پیشرو اتخاذ کنند.
نظر شما