به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در همایش بخشداران و دهیاران کرمانشاه اعلام کرد: رشد اعتبارات روستایی این استان در سال جاری کمسابقه بوده است.
وی گفت: تنها در هشتماهه نخست امسال بیش از یکهزار و ۱۸۰ میلیارد تومان به دهیاریهای استان اختصاص یافته که نسبت به ۴۰۰ میلیارد تومان سال گذشته، رشدی معادل ۲۰۰ درصد داشته است.
قربانی با تمجید از پیگیریهای مستمر مدیران استان کرمانشاه افزود: استاندار کرمانشاه مدیری پرتلاش، مردمی و دلسوز است که همراه با معاون عمرانی استان و مدیرکل دفتر روستایی بارها برای پیگیری مطالبات روستایی به سازمان مراجعه کردهاند.
وی تأکید کرد: اعتبارات ویژه بیشتری نیز با توجه به نیازهای استان تا پایان سال اختصاص خواهد یافت.
جهش اعتبارات و انتشار رسمی عملکرد دهیاریها
معاون امور دهیاریها گفت: طی ۱۰ ماه اخیر اتفاقات مهمی در کرمانشاه رخ داده و برای نخستینبار عملکرد دهیاریهای استان بهصورت مکتوب منتشر شده است.
وی در ادامه با اشاره به خودکفا بودن دهیاریها اظهار کرد: در سفر به کرمانشاه نشستهایی با دهیاران، بخشداران و مسئولان فنی و مالی برگزار میشود تا مشکلات دقیقتر شناسایی و مرتفع شود.
وی با اشاره به اجرای بیش از ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار پروژه عمرانی توسط دهیاریها طی دو دهه اخیر گفت: وظایف دهیاران اکنون دو برابر وظایف شهرداران است.
قربانی افزود: به دلیل مرزیبودن کرمانشاه و نقش آن در دوران دفاع مقدس، اختصاص اعتبارات ویژه از ردیفهای مختلف در اولویت قرار گرفته است.
تسهیلات گسترده، ماشینآلات جدید و حمایتهای تکمیلی
قربانی با اشاره به نیاز دهیاریها به ماشینآلات عمرانی گفت: سال گذشته ۱۰۰ دستگاه ماشینآلات به کرمانشاه تخصیص داده شد و امسال نیز تلاش میشود همین میزان دوباره به استان تحویل شود.
وی افزود: در دو سال اخیر ۵۰ درصد کل ماشینآلات تخصیصیافته ۲۰ سال گذشته در اختیار دهیاریهای استان قرار گرفته که جهش چشمگیری محسوب میشود.
معاون امور دهیاریها درباره تسهیلات مالی نیز توضیح داد: تسهیلات کمبهره پنجساله با دوره تنفس ششماهه برای استان فراهم شده و هفته آینده نیز ۷۰ میلیارد تومان دیگر به کرمانشاه اختصاص خواهد یافت.
وی تأکید کرد: هر میزان تسهیلات که تا پایان سال مورد نیاز باشد، تأمین خواهد شد و از محل ماده ۵۸ نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰ دهیار استان برای تکمیل پروژههای نیمهتمام کمک ویژه دریافت میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نقش شوراها را از منظر قرآن کریم و اصول قانون اساسی یادآور شد و گفت: شوراها بر اساس نگاه حضرت امام (ره) از سال ۵۸ جایگاهی بنیادین در اداره کشور دارند.
قربانی تصریح کرد: دهیاران با یک واسطه منتخب مردم و نماینده حاکمیت هستند و در حوزههای مهمی چون مدیریت تنش آبی و خاموشکردن سوزها نیز به کمک دولت آمدهاند.
وی اعتبارات یکسال اخیر را بینظیر توصیف کرد و افزود: این میزان حمایت زمینه اجرای پروژههای بزرگ و خرید گسترده ماشینآلات را فراهم کرده است.
قربانی تأکید کرد: برای ماندگاری جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت، اعتبارات دهیاریها باید همپای شهرداریها دیده شود.
