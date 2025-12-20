نجفی: کرمانشاه رتبه نخست عمرانی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، شامگاه شنبه در نشست خانواده وزارت کشور در استان که با حضور منوچهر حبیبی، استاندار و جمعی از معاونان، فرمانداران، مدیران‌کل ستادی، مشاوران و بخشداران در سالن شهدای دولت برگزار شد، موفقیت استان در کسب رتبه نخست عمرانی کشور را نتیجه کار تیمی، همدلی و تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیریت استان دانست.

وی با قدردانی از فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، این دستاورد را حاصل همکاری همه‌جانبه و هدایت مستمر استاندار کرمانشاه عنوان کرد.

نجفی در ادامه به عملکرد استان در اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه تاکنون موفق به تخصیص حدود ۵۹ درصد اعتبارات عمرانی شده و همچنان رتبه نخست تخصیص را در کشور حفظ کرده است.

وی افزود: مجموع اعتبارات پیگیری‌شده استان حدود ۲۶ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان است که بخش عمده آن مربوط به وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو می‌شود و جلسات هفتگی با استاندار و پیگیری مستمر در پایتخت نقش مهمی در این موفقیت داشته است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه بر اهمیت شفافیت مالی و ثبت دقیق پروژه‌ها در سامانه منتاک تأکید کرد و گفت: همه پروژه‌هایی که حتی یک ریال اعتبار دولتی دریافت می‌کنند باید به‌صورت کامل ثبت شوند و فرمانداران موظفند بر بارگذاری دقیق و تفکیک اطلاعات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نظارت داشته باشند.

نجفی همچنین به ضعف برخی شهرستان‌ها در برگزاری کمیسیون ماده ۹۹ اشاره کرد و یادآور شد: تشکیل منظم این کمیسیون الزام قانونی است و پرونده‌های رسوب کرده باید حداکثر ظرف یک ماه تا چهل روز تعیین تکلیف شوند.

وی در پایان با تأکید بر تجهیز بخش‌ها به امکانات ایمنی، از جمله خودروهای آتش‌نشانی و نظارت دقیق بر هزینه‌کرد دهیاری‌ها خاطرنشان کرد: هرگونه انحراف مالی پیامدهای نظارتی و حقوقی دارد و مدیران محلی باید با دقت و حساسیت عمل کنند تا روند موفقیت‌های عمرانی استان ادامه یابد.