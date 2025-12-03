حمله رزمندگان فلسطینی با راکت ضد زره به نظامیان صهیونیست در رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که اخبار اولیه از درگیری بین نظامیان رژیم صهیونیستی و رزمندگان فلسطینی در شهر رفح در جنوب نوار غزه حکایت دارد.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در شرح جزئیات این عملیات اعلام کرد که یک گروه سه نفره از مبارزان حماس از دهانه یک تونل بیرون آمدند و یک راکت ضد زره به سمت ارتش اشغالگر شلیک کردند.

رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که دو نفر از رزمندگان حماس در این عملیات به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر به شهادت رسیدند، اما رزمنده سوم یک مین را به یک خودروی زرهی «نمر» نظامیان اشغالگر چسباند و به تونل بازگشت.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، در این درگیری دست‌کم چهار صهیونیست زخمی شدند که سه نفر آنها از اعضای تیپ گولانی و یک نفر هم عضو تیپ غزه در ارتش اشغالگر هستند. حال یکی از نظامیان زخمی تیپ گولانی وخیم گزارش شده است.

روزنامه تایمز اسرائیل هم گزارش داد: تحقیقات اولیه نشان داده است که یک فرد مسلح احتمالاً یک پرتابه به سمت یک خودروی زرهی در رفح شلیک کرده و پنج نظامی اسرائیل را زخمی کرده است.

در حالی که رسانه‌های عبری گزارش دادند که نتانیاهو و کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی قرار است درباره این حادثه جلسه‌ی‌ ارزیابی تشکیل دهند، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اشغالگر به نقل از یک منبع ارشد این رژیم گزارش داد: ما حادثه رفح را بسیار جدی می‌گیریم و هیچ تلاشی برای آسیب رساندن به نظامیان ارتش اسرائیل را تحمل نخواهیم کرد.

رسانه های فلسطینی عصر امروز از پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز خانیونس در جنوب نوار غزه خبر دادند.

این منابع افزودند که مناطق شرقی رفح هم هدف حمله توپخانه ای ارتش اشغالگر قرار گرفته است.