حجت‌الاسلام ارسلان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رسالت اصلی معاونت تبلیغات اسلامی، تقویت و گسترش جهاد تبیین با رویکردی نوآورانه و اثرگذار در سطح استان است.

وی گفت: توجه به نسل نوجوان باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت ویژه قشر نوجوان به‌عنوان آینده‌سازان جامعه افزود: این نسل امروز در معرض جدی‌ترین لایه‌های جنگ نرم قرار دارد و مواجهه با آنان نیازمند بازنگری در شیوه‌های تربیتی، ارتباطی و رسانه‌ای است.

به گفته وی، نگاه سنتی به انتقال مفاهیم دینی دیگر پاسخگوی نیازهای این قشر نیست.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه بیان کرد: دشمنان با بهره‌گیری از فضای مجازی و تولید محتواهای جذاب و هدفمند، ذهن نوجوانان را هدف قرار داده‌اند و جهاد تبیین باید متناسب با این میدان عمل بازتعریف شود.

وی تأکید کرد: زبان روز، ابزارهای هنری و رسانه‌ای نوین و پاسخ‌های منطقی و اقناع‌کننده باید محور فعالیت‌های تبیینی برای نوجوانان باشد.

حجت‌الاسلام کریمی ادامه داد: نوجوانان باید از حالت انفعال خارج شده و به نیروی فعال و اثرگذار در عرصه تبیین تبدیل شوند.

وی گفت: فراهم‌سازی ابزارهای لازم مانند آموزش سواد رسانه‌ای، مهارت‌های ارتباطی و توانمندی‌های محتوایی از ضرورت‌های اصلی این مسیر است.

وی در پایان با تأکید بر اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه جهاد تبیین خاطرنشان کرد: طرح‌های فرهنگی هدفمند با محوریت نخبگان نوجوان در دستور کار قرار گرفته و از ظرفیت مدارس، مساجد و کانون‌های فرهنگی برای توسعه این جریان بهره‌گیری خواهد شد.