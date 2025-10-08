حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی در تشریح جزئیات این رویداد در گفتگو با مهر اظهار داشت: رویداد ملی «دختران ایران زمین» با حضور ۲۰۰ نفر از دختران منتخب شهرستان‌های استان برگزار می‌شود و محور اصلی آن ترویج گفتمان مقاومت و شکل‌دهی جریان رسانه‌ای مؤثر در میان نوجوانان است.

وی افزود: در سطح استان حدود پنج هزار نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توانند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این جریان فرهنگی و رسانه‌ای مشارکت داشته باشند و لازم است دستگاه‌های فرهنگی استان برای بهره‌گیری از این ظرفیت، هم‌افزایی بیشتری داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی فرصت ارزشمندی برای جریان‌سازی رسانه‌ای در میان نسل نوجوان است، گفت: نقش دختران در انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی بسیار اثرگذار است و باید این قشر را به حضور آگاهانه در عرصه رسانه و گفتمان مقاومت ترغیب کرد.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی تصریح کرد: موضوع اصلی این رویداد که در سراسر کشور برگزار می‌شود، «جنگ ۱۲ روزه» و استمرار و امتداد جریان مقاومت در میان لایه‌های مختلف جامعه است که باید به‌عنوان یک رویکرد محوری در فعالیت‌های فرهنگی استان دنبال شود.

وی با اشاره به برنامه‌های تکمیلی این رویداد افزود: پیشنهاد شده است کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی با محوریت دختران نوجوان در شهرستان‌های مختلف برگزار شود تا بستر هم‌افزایی فرهنگی و رسانه‌ای در سطح استان تقویت گردد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: ۲۰۰ نفر از دختران منتخب شهرستان‌ها و مرکز استان اعضای جدیدی هستند که امسال به گروه دختران حاج قاسم می پیوندند و به‌عنوان هسته اولیه جریان «جهاد نوجوانه رسانه» فعالیت خود را آغاز می‌کنند و مأموریت دارند تا به همراهی بقیه گروه این این حرکت فرهنگی را در میان حداقل ۵ هزار نفر از همسالان خود گسترش دهند.

وی گفت: پس از «جنگ ۱۲ روزه»، جامعه نوجوان ایران وارد مرحله‌ای تازه از درک مفاهیم مقاومت و نقش رسانه شده است و باید این ظرفیت برای تربیت نسل مؤمن، آگاه و مسئول در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن مورد توجه جدی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با همکاری نهادهای فرهنگی استان آماده است تا از تمام ظرفیت‌های موجود برای استمرار و توسعه جریان مقاومت در میان نوجوانان و دختران ایران زمین استفاده کند.