تأکید مدیرکل امور مجلس تبلیغات اسلامی بر نوآوری در جهاد تبیین

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی حجت‌الاسلام فخرالدین مهدوی، مدیرکل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با مدیران ادارات تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه عصر چهارشنبه در سالن جلسات اداره‌کل برگزار شد.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه و جمعی از مدیران واحدهای تابعه همراه بود.

در ابتدای جلسه، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گزارشی از عملکرد و برنامه‌های در دست اجرای این اداره کل در حوزه‌های فرهنگی، تبلیغی، آموزشی و مدیریتی ارائه داد.

وی با اشاره به تلاش‌های مجموعه تبلیغات اسلامی در راستای تحقق سیاست‌های کلان سازمان گفت: تمرکز بر گسترش فعالیت‌های فرهنگی مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت روحانیون، هیئت‌ها و گروه‌های جهادی از اولویت‌های اصلی استان است.

در ادامه، حجت‌الاسلام مهدوی با بیان اینکه امر تبلیغ از پایه‌های اساسی نظام اسلامی است، اظهار کرد: تبلیغ دینی، ستون هویت اسلامی و انقلابی جامعه است و باید با نوآوری، خلاقیت و اثربخشی بالا دنبال شود تا بتواند پاسخ‌گوی نیازهای فرهنگی امروز جامعه باشد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای «جهاد تبیین» به‌عنوان یک مأموریت ملی و انقلابی تصریح کرد: جهاد تبیین تنها یک شعار نیست، بلکه یک وظیفه شرعی است که باید در میدان عمل با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و هنری تحقق یابد. امروز دشمن با جنگ شناختی و رسانه‌ای تلاش دارد باورهای دینی را تضعیف کند و ما وظیفه داریم با تبیین صحیح و جذاب، این جنگ را خنثی کنیم.

مدیرکل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در زمینه تقویت گفتمان دینی، خاطرنشان کرد: تقویت بنیان فکری، مهارتی و محتوایی مبلغان، لازمه موفقیت در عرصه تبلیغ است و روحانیون باید با بهره‌گیری از زبان روز و رسانه‌های نوین، پیام دین را به شیوه‌ای اثرگذار منتقل کنند.

وی همچنین بر لزوم افزایش هم‌افزایی میان ادارات تبلیغات اسلامی استان‌ها تأکید کرد و گفت: ارتباط منسجم، تبادل تجربیات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، مسیر تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی را هموار می‌کند.

در بخش پایانی نشست، مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم، از زحمات حجت‌الاسلام اشک‌تلخ، معاون پیشین فرهنگی با قدردانی یاد شد و حجت‌الاسلام ارسلان کریمی به‌عنوان سرپرست جدید این معاونت معرفی گردید.