خانه قرآن سدنا مریوان،سنگری برای جهاد تبیین وتعالی فرهنگی بانوان محله

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: خانه قرآن سدنا در مریوان، این روزها به پایگاهی پویا برای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی بانوان تبدیل شده است؛ مرکزی که با هدایت اداره تبلیغات اسلامی و مدیریت نگین بهرامی، برنامه‌هایی هدفمند را برای ارتقای معنوی، تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی دختران نوجوان سامان‌دهی کرده و نقشی اثرگذار در جهاد تبیین ایفا می‌کند.

در روزگاری که هجمه‌های فرهنگی و اجتماعی، بنیان خانواده و هویت نسل جدید را نشانه گرفته است، مراکز مردمی همچون خانه‌های قرآن بیش از پیش ضرورت حضور و نقش‌آفرینی خود را نشان می‌دهند.

خانه قرآن سدنا در محله‌ای از شهرستان مریوان، یکی از همین پایگاه‌های فرهنگی است که با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و راهبری تخصصی، طی ماه‌های اخیر توانسته مجموعه‌ای از برنامه‌های منسجم و نیازمحور را برای بانوان و نوجوانان برگزار کند.

این خانه قرآن، نه تنها محلی برای آموزش مفاهیم دینی، بلکه فضایی برای هم‌نشینی، یادگیری مهارت‌های زندگی و رشد اجتماعی شرکت‌کنندگان است؛ فضایی که به گفته نگین بهرامی، مدیر خانه قرآن سدنا، «سنگری برای جهاد تبیین و بستر تعالی فرهنگی بانوان محله» به شمار می‌آید.

کلاس‌هایی برای انس با قرآن و ارتقای هویت دینی

مدیر خانه قرآن سدنا در شهر مریوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت خانه قرآن سدنا، برگزاری کلاس‌های آموزش قرآن کریم و احکام است؛ کلاس‌هایی که با حضور مشتاقانه بانوان و دختران نوجوان، محیطی سرشار از شور معنوی و رغبت به دانستن فراهم کرده است.

بهرامی می‌گوید: این کلاس‌ها با هدف تقویت ارتباط اقشار مختلف با معارف الهی برنامه‌ریزی شده و تلاش می‌شود فراگیران علاوه بر یادگیری تلاوت صحیح، با مفاهیم تربیتی و کاربردی آیات نیز آشنا شوند.

وی افزود: در کنار آموزش‌های قرآنی، دوره‌های مهارت زندگی نیز در این مرکز برگزار شده است؛ آموزش‌هایی که، برای بانوان محله بسیار ضروری بوده و اصولی چون مدیریت هیجان، مهارت ارتباطی، حل مسئله، پرورش فرزند و استحکام روابط خانوادگی را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: فضای صمیمی این کلاس‌ها، سبب شده مشارکت‌کنندگان علاوه بر کسب مهارت‌های ضروری، اعتمادبه‌نفس بیشتری در مواجهه با مسائل روزمره به دست آورند و نقش مؤثرتری در خانواده و جامعه ایفا کنند.

حمایت آموزشی؛ رفع موانع تحصیل با حفظ کرامت

مدیر خانه قرآن سدنا شهرستان مریوان یادآور شد: خانه قرآن سدنا در کنار فعالیت آموزشی، به نیازهای اجتماعی و واقعی خانواده‌ها نیز توجه ویژه دارد و یکی از اقدامات شاخص این مجموعه طی ماه اخیر، تهیه و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر برای برخی از دانش‌آموزان کم‌برخوردار بود؛ اقدامی که با رعایت کامل کرامت خانواده‌ها و بدون ایجاد احساس تمایز یا نابرابری انجام شد.

بهرامی در توضیح این فعالیت می‌گوید: هدف ما این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از مسیر تحصیل جا نماند و آینده این خانواده‌ها در گرو آموزش صحیح فرزندانشان است و ما وظیفه داریم در حد توان، همراه آنها باشیم.

به گفته وی این کمک‌ها با مشارکت خیرین و با هماهنگی اداره تبلیغات اسلامی تهیه شده است و بازخورد مثبت خانواده‌ها نشان می‌دهد این‌گونه حمایت‌های محترمانه و هدفمند، نقش مهمی در ایجاد انگیزه و امید در محله دارد.

نشست‌های هم‌افزایی فضایی امن برای گفت‌وگو و رشد

وی یادآور شد: از دیگر برنامه‌های مورد توجه در خانه قرآن سدنا، نشست‌های مشاوره و گفت‌وگوی گروهی است که به صورت منظم برای بانوان و نوجوانان برگزار می‌شود، این نشست‌ها با حضور مربیان مجرب، فضایی امن برای طرح مسائل تربیتی، خانوادگی، تحصیلی و حتی دغدغه‌های شخصی فراهم کرده است.

بهرامی معتقد است: خیلی از مسائل، اگر در محیطی درست و با هدایت کارشناسانه مطرح شود، پیش از آنکه به بحران تبدیل گردد، مدیریت می‌شود و وا تلاش کردیم چنین بستری را برای بانوان و نوجوانان ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: در این جلسات، شرکت‌کنندگان ضمن تبادل تجربیات، از راهکارهای کاربردی مشاوران بهره‌مند می‌شوند و همین گفت‌وگوهای سالم و سازنده، به افزایش بینش، آرامش روانی و همبستگی اجتماعی منجر شده است.

کارگاه‌های مشارکتی تمرینی برای مهارت‌آموزی و پیوند اجتماعی

مدیر خانه قرآن سدنا اذعان کرد: این خانه قرآنی تنها به آموزش نظری اکتفا نکرده و با برگزاری کارگاه‌های عملی، فضای تجربه‌محور و مشارکتی را برای بانوان و نوجوانان فراهم کرده است.

وی گفت: کارگاه‌هایی همچون مهارت‌های هنری، فعالیت‌های گروهی، کارهای دستی و برنامه‌های مشارکتی اجتماعی از جمله اقداماتی است که طی ماه اخیر در این مرکز اجرا شده و با استقبال چشمگیر بانوان روبه‌رو شده است.

به گفته مدیر خانه قرآن سدنا، این کارگاه‌ها افزون بر مهارت‌آموزی، نقشی مؤثر در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت روحیه کار گروهی و ایجاد ارتباطات سالم میان بانوان ایفا می‌کند و بسیاری از شرکت‌کنندگان پس از حضور در این جلسات، انگیزه بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی محله پیدا کرده‌اند.

جهاد تبیین راهبرد اصلی فعالیت‌های خانه قرآن سدنا

وی اذعان کرد: تمام مجموعه فعالیت‌های خانه قرآن سدنا در چارچوب «جهاد تبیین» طراحی و اجرا می‌شود؛ رویکردی که اداره تبلیغات اسلامی طی سال‌های اخیر بر آن تأکید دارد.

بهرامی با اشاره به این رویکرد می‌گوید: جهاد تبیین یعنی تقویت بینش دینی، روشن‌گری در برابر شبهات و ارائه روایت صحیح از سبک زندگی اسلامی و برنامه‌های ما نیز بر همین اساس چیده شده تا بتوانیم خانواده‌ها و نوجوانان را در برابر آسیب‌های فرهنگی و تربیتی توانمند کنیم.

وی معتقد است که بانوان به عنوان محور اصلی خانواده، نقش تعیین‌کننده‌ای در تربیت نسل آینده دارند و خانه قرآن سدنا با توانمندسازی آنان، در حال ایفای نقشی مهم در تحکیم بنیان خانواده و ارتقای سلامت اجتماعی است.

گامی استوار در مسیر تعالی و روشنگری

بهرامی اضافه کرد: خانه قرآن سدنا امروز به یکی از فعال‌ترین پایگاه‌های فرهنگی محله تبدیل شده است؛ پایگاهی که با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و حمایت نهادهای فرهنگی، با عزم راسخ در مسیر ارتقای معنوی و روشنگری حرکت می‌کند.

وی گفت: برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای، کارگاهی و حمایتی این مجموعه، نه تنها به توانمندسازی بانوان و نوجوانان کمک کرده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از ارتباطات سالم و اثرگذار اجتماعی شده است.

به گفته بهرامی، ادامه این مسیر نیازمند همراهی اهالی محله، مشارکت بانوان و استمرار حمایت نهادهای فرهنگی است و خانه قرآن سدنا تلاش می‌کند در قامت سنگری فرهنگی، همچنان به رسالت خود در جهاد تبیین و خدمت به خانواده‌ها ادامه دهد.

خانه قرآن سدنا امروز بیش از یک مرکز آموزشی است؛ نماد امید، همدلی و حرکت روبه‌جلو برای جامعه‌ای است که به بالندگی فرهنگی و معنوی خود می‌اندیشد.