آیین تجلیل از مادران و همسران شهدای قمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت جمعی از مادران و همسران شهدای قمی عصر چهارشنبه با حضور مسئولان استانی، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از فعالان فرهنگی در دانشگاه قم برگزار شد.
احمدحسین شریفی رئیس دانشگاه قم در آئین تجلیل از مادران و همسران شهدا که با عنوان در مسیر عشق همراه با ارباب در سالن شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به نقش ماندگار بانوان شهیدپرور در پاسداشت فرهنگ ایثار گفت: دانشگاه قم وظیفه خود میداند که در مسیر تکریم خانوادههای شهدا قدم بردارد و قدردان صبر و استقامت آنان باشد.
وی با بیان اینکه مادران و همسران شهدا ستونهای اصلی پایداری جامعه هستند افزود: استمرار جریان مقاومت در کشور مرهون تلاش خانوادههایی است که با ایمان و صلابت، سختترین روزهای تاریخ انقلاب را پشت سر گذاشتند.
در ادامه مراسم، محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از جایگاه والای خانوادههای شهدا اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز جامعه نتیجه ایثار نسلهایی است که جان عزیزان خود را در راه دفاع از ارزشهای اسلامی و میهن نثار کردند و این حقیقت باید همواره برای نسل جوان تبیین شود.
در بخش دیگری از این برنامه، مهدیه شادمانی دختر سردار شهید علی شادمانی به نمایندگی از خانوادههای شهدا سخن گفت و با اشاره به نقش مادران شهدا در تربیت نسل مؤمن و انقلابی بیان کرد: صبر و متانت مادران شهید یادآور حماسههایی است که باید از آنها درس گرفت.
گ رونمایی از یک اثر نقاشی که به دست یکی از دانشجویان دانشگاه قم خلق شده از بخشهای دیگر این برنامه بود که این تابلو هنری به انجمن مسیر رباب اهدا شد و مورد توجه حاضران قرار گرفت.
اجرای برنامه توسط سحر امامی از مجریان رسانه ملی و نوحهخوانی سیدرضا نریمانی حال و هوای ویژهای به این گردهمایی بخشید.
در پایان، شماری از مادران و همسران شهدای استان قم با اهدای لوح تقدیر مورد تجلیل قرار گرفتند.
همچنین احمدحسین شریفی در بخش پایانی مراسم با تقدیم هدیهای، از اقدام شجاعانه سحر امامی در جریان حمله رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.
