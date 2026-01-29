دانشگاه هنر اصفهان نیازمند حمایت جدی خیرین فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خواجهاحمد عطاری، صبح پنجشنبه در نخستین نشست حامیان دانشگاه هنر اصفهان که با هدف رونقبخشی به فرهنگ حمایت و پشتیبانی از ادب و هنر در این شهر برگزار شد، با اشاره به جایگاه منحصربهفرد ایران در تاریخ تمدن جهانی اظهار کرد: ایران در طول تاریخ، جایگاهی ممتاز و متمایز در عرصه تمدن جهانی داشته و در این میان، اصفهان نیز در جغرافیای فرهنگی و تاریخی ایران از شأن و منزلتی ویژه برخوردار است.
وی با طرح این پرسش که اصفهان چه جایگاهی در تاریخ ایران دارد، افزود: اگر اصفهان را بهعنوان یک شهر تمدنی، فرهنگی و تاریخی بشناسیم، دانشگاه هنر اصفهان نیز بهعنوان نهادی برخاسته از بطن همین تاریخ و فرهنگ، نقشی کلیدی در تداوم و بازتولید این میراث ایفا میکند. این دانشگاه نهتنها یک نهاد آموزشی، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و هنری شهر اصفهان است.
رئیس دانشگاه هنر اصفهان با مروری بر تاریخچه شکلگیری این مجموعه دانشگاهی بیان کرد: فعالیت دانشگاه هنر اصفهان به سال ۱۳۵۵ بازمیگردد و پس از انقلاب فرهنگی، در سال ۱۳۶۳ با سه رشته نقاشی، صنایع دستی و مرمت آثار تاریخی فعالیت خود را از سر گرفت. این مجموعه تا سال ۱۳۷۹ در قالب دانشکده فعالیت میکرد و پس از آن بهعنوان دانشگاه هنر اصفهان رسمیت یافت؛ اکنون حدود ۴۹ سال از آغاز فعالیت این نهاد علمی و هنری میگذرد.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود از ورود به این مجموعه در دهه ۶۰ گفت: در سال ۱۳۶۳ فعالیت دانشگاه در ساختمانی موسوم به خانه عبید آغاز شد و در آن زمان به دلیل محدودیت فضا و پراکندگی، یافتن محل دانشگاه کار سادهای نبود. از آن زمان تاکنون، دانشگاه هنر بهتدریج با خرید و احیای خانههای تاریخی در نقاط مختلف شهر توسعه یافته و امروز مجموعهای از ساختمانها را در سطح شهر در اختیار دارد.
احمد عطاری وسعت فیزیکی دانشگاه هنر اصفهان را حدود ۴.۵ هکتار اعلام کرد و افزود: این وسعت در مقایسه با دانشگاههای بزرگی مانند دانشگاه صنعتی اصفهان که بیش از ۲۳۰۰ هکتار وسعت دارد، بسیار محدود است. البته این پراکندگی هم مزایا و هم معایبی دارد؛ از یک سو دانشگاه در متن شهر و در دل بافت تاریخی اصفهان قرار گرفته و از سوی دیگر، پراکندگی فضاها مشکلات اجرایی، رفاهی و حملونقلی را برای دانشجویان و مجموعه دانشگاه ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: رشتهها و دانشکدههای دانشگاه هنر اصفهان بهطور مستقیم با تاریخ، فرهنگ و هویت این شهر پیوند دارند. اگر اصفهان را شهر تاریخ و تمدن بدانیم، رشتههایی مانند تاریخ ایران و ایرانشناسی در این دانشگاه فعال است؛ اگر آن را قطب گردشگری بدانیم، دورههای تحصیلات تکمیلی مرتبط با این حوزه در دانشگاه وجود دارد؛ در حوزه معماری، شهرسازی، مرمت آثار تاریخی، حفاظت از میراث فرهنگی، صنایع دستی، هنرهای تجسمی و پژوهشهای عالی و کارآفرینی نیز دانشکدههای تخصصی فعالیت میکنند.
رئیس دانشگاه هنر اصفهان با بیان اینکه این دانشگاه هماکنون دارای ۵۵ رشته هنری است، اظهار کرد: بیش از ۳۲۰۰ دانشجو در این دانشگاه دولتی مشغول تحصیل هستند و دانشگاه همواره تلاش کرده است نیروهای متخصص و متعهدی را تربیت کند که بتوانند در عرصههای مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه گفت: یکی از چالشهای جدی، نبود فرهنگ گسترده حمایت مردمی و خیرین از دانشگاهها، بهویژه دانشگاههای هنری است. در حالی که دانشگاهها علاوه بر آموزش، نقش مهمی در توسعه فرهنگی و اجتماعی ایفا میکنند، این نوع حمایتها تاکنون بهصورت سازمانیافته شکل نگرفته است.
احمد عطاری با قدردانی از آغاز همکاری خیرین در قالب نشست حامیان دانشگاه اظهار کرد: برای نخستین بار، با همراهی یکی از خیرین، امکان بازسازی یک خوابگاه برای دانشگاه هنر فراهم شده که اقدامی ارزشمند و امیدبخش است. با این حال، آرزوی ما این است که بتوانیم جمعی از حامیان و خیرین فرهنگدوست را گرد هم آوریم تا بخشی از مشکلات ناشی از پراکندگی فضاها، بهویژه در حوزه خوابگاههای دانشجویی و مسائل حملونقل، برطرف شود.
وی در پایان تأکید کرد: دانشگاه هنر اصفهان با توجه به پیوند عمیق خود با تاریخ ایران و هویت فرهنگی اصفهان، شایسته توجه و حمایت بیشتری است و میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و هنری خود، خدمات ارزندهای به جامعه ایران و شهر اصفهان ارائه دهد.
