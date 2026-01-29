آئین تودیع و معارفه معاون صدا برگزار شد؛ تصمیم سازمان بر تحول مدیریتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، روز گذشته ۸ بهمن با حضور مهدی مجتهد قائم‌مقام رئیس سازمان، معاون صدا و جمعی از مدیران شبکه‌های مختلف رادیویی، آئین تودیع علی بخشی زاده و معارفه احمد پهلوانیان به عنوان معاون صدای رسانه ملی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، علی بخشی‌زاده با اشاره به فرآیند تغییر مدیریتی در حوزه رادیو بیان کرد: با توجه به طی شدن دوره مسئولیت اینجانب و تشخیص سازمان مبنی بر ایجاد تحول مدیریتی، تصمیم بر آن شد که این تغییر انجام شود؛ تصمیمی که با نگاه سازمانی و از سر مسئولیت‌پذیری نسبت به آینده رادیو مورد استقبال قرار گرفت.

وی با قدردانی از همراهی مدیران شبکه‌های رادیویی افزود: در طول این سال‌ها، جلسات کاری با مدیران شبکه‌ها برای من فرصت یادگیری مستمر بود. هر یک از همکاران، تجربه و دانشی ارزشمند در اختیار مجموعه قرار می‌دادند و من خود را همواره دانشجوی حوزه رسانه دانسته‌ام.

بخشی زاده با تأکید بر ظرفیت‌های انسانی موجود در رادیو تصریح کرد: مدیران شبکه‌های رادیویی و کارکنان معاونت صدا از سرمایه‌های ارزشمند رسانه ملی هستند که بسیاری از توانمندی‌های آنان کمتر دیده شده است. هر یک از این همکاران، قابلیت‌هایی عمیق و اثرگذار دارند که در بزنگاه‌های مدیریتی و رسانه‌ای خود را نشان داده‌اند.

وی با اشاره به دیدگاه برخی مدیران سازمان درخصوص نیروهای رادیو گفت: بارها مطرح شده که ظرفیت‌های انسانی رادیو می‌توانند در سطوح بالاتر مدیریتی سازمان نیز ایفای نقش کنند و این امر نشان‌دهنده جایگاه واقعی رادیو در ساختار رسانه ملی است.

بخشی زاده افزود :تک‌تک این دوستان مانند کوه یخی هستند؛ بخش کوچکی از آن‌ها نمایان است و قابلیت‌هایی دارند که گاهی دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به دستاوردهای علمی و فرهنگی همکاران رادیو عنوان کرد: فعالیت مجموعه‌ای که نویسندگان و پژوهشگران آن موفق به کسب عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی می‌شوند، گواه عمق فکری، تلاش مستمر و هویت علمی رادیو است؛ مجموعه‌ای کم‌ادعا، پرتلاش و در عین حال مظلوم.

بخشی زاده ادامه داد: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، معتقدم هنوز در احقاق کامل حقوق سازمانی همکاران رادیو توفیق مطلوب حاصل نشده و این موضوع از دغدغه‌های جدی من در دوران مسئولیت بوده است.

معاون پیشین صدای رسانه ملی با اشاره به روند برنامه‌ریزی شبکه‌های رادیویی گفت: جدول پخش شبکه‌ها تا پایان فروردین‌ماه بسته شده و برای مناسبت‌هایی چون ۲۲ بهمن جانمایی‌ها صورت گرفته، برای روز قدس همچنین برنامه‌های سحرگاهی، اذانگاهی و ارتباط با اماکن متبرک با دقت و بدون شتاب‌زدگی در دستور کار قرار گرفته است. رادیو ، تصمیم‌های مهم خود را گرفته است.

در ادامه این مراسم، برخی از مدیران شبکه‌های رادیویی درباره ویژگی‌های مدیریتی و اخلاقی علی بخشی‌زاده سخن گفتند.

پهلوانیان: شاگردی در محضر بخشی‌زاده افتخار من است

در ادامه این مراسم، احمد پهلوانیان با قدردانی از اعتماد ریاست سازمان و معاونت صدا بیان کرد: توفیق حضور در جمع مدیران رادیو برای من ارزشمند است و ارادت من به آقای علی بخشی‌زاده به سالیان دور بازمی‌گردد. او را همواره به عنوان الگویی از اخلاق، اخلاص و مدیریت رسانه‌ای شناخته‌ام و شاگردی اش را افتخار خود می‌دانم.

وی با اشاره به جایگاه رسانه ملی افزود: فعالیت در سازمان صداوسیما، به‌ویژه در شرایط پیچیده سیاسی و اجتماعی امروز، فرصتی ارزشمند برای خدمت به مردم و نظام اسلامی است که نیازمند مسئولیت‌پذیری، تعهد و نگاه راهبردی است.

پهلوانیان با اشاره به شرایط امروز جهان و کشور تأکید کرد: در جهانی آکنده از تحولات سیاسی و اجتماعی، حضور و ایفای نقش مؤثر رسانه ملی اهمیتی دوچندان دارد و توفیق خدمت در چنین جایگاهی نعمتی است که شکر آن به‌سادگی میسر نیست.

مجتهد: رادیو در مدیریت بحران‌های رسانه‌ای نقشی تعیین‌کننده داشته است

در بخش پایانی این مراسم، مهدی مجتهد قائم‌مقام رئیس سازمان صداوسیما، با اشاره به نقش رسانه ملی در سال‌های اخیر گفت: در بحران‌های مختلف، چه نظامی و چه غیرنظامی، صداوسیما حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشته و این نقش مرهون تلاش شبانه‌روزی همکاران در بخش‌های مختلف سازمان، به‌ویژه حوزه رادیو بوده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی علی بخشی‌زاده افزود: در سال‌های اخیر، که در هر بحرانی صداوسیما یک‌تنه در میدان بوده طبیعتاً بار اصلی بر دوش همکاران بخش‌های مختلف سازمان بوده است و در رادیو مدیریت او در کنار تعهد دینی، روحیه مسئولیت‌پذیری و نگاه انسانی، از ویژگی‌هایی است که همکاران همواره به آن اذعان داشته‌اند.

مجتهد در پایان تصریح کرد: در شرایط پیچیده، جوهره افراد آشکار می‌شود و خوشحالیم که در جمع خود افرادی را داریم که در سختی‌ها، توان مدیریتی و مایه‌های عمیق دینی‌شان نمایان شده است که شاخص آن‌ها آقای بخشی‌زاده هستند.