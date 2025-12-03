به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی عصر چهارشنبه در دومین گردهمایی مادران و همسران شهدای استان قم که در سالن شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، با تقدیر از صبر و منزلت خانوادههای معظم شهدا اظهار کرد: این دومین سالی است که دانشگاه قم توفیق میزبانی این جمع نورانی را دارد و این حضور، فضایی سرشار از معنویت در دانشگاه ایجاد میکند.
وی با اشاره به نقش اثرگذار خانوادههای شهدا در حفظ روحیه ایثار افزود: حضور یادگاران شهدا برای دانشگاه یک پشتوانه معنوی است و به باور من، توشه روحی یکسال مجموعه دانشگاهی در چنین روزی فراهم میشود؛ از همین امروز مشتاقانه برای برگزاری مراسم سال آینده لحظهشماری میکنیم.
رئیس دانشگاه قم در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شهدا با تقدیم جان خویش برای عزت و شرافت امت امام حسین (ع) ایستادگی کردند گفت: مسیر امروز جامعه، ادامه همان راه پرشکوه است و این مسئولیت بیش از همه بر عهده مادران و همسران شهدا قرار دارد؛ بزرگانی که همچون حضرت زینب (س) و حضرت امالبنین (س) رسالت روشنگری، روایتگری و جهاد تبیین را به دوش میکشند.
شریفی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین بیان کرد: سختترین میدان جهاد، میدان تبیین است زیرا ابزار و مقدمات ویژه خود را میطلبد و خانوادههای شهدا در خط مقدم این جهاد قرار دارند و ما نیز وظیفه داریم با بهرهمندی از تجارب و روحیه آنان، همواره از دعای خیرشان برخوردار باشیم و از این سرچشمه الهامبخش فاصله نگیریم.
وی خاطرنشان کرد: خانوادههای شهدا با پایداری و صبر مثالزدنی خود نهتنها حافظان میراث شهدا هستند، بلکه چراغ هدایت نسلهای آینده در شناخت حقیقت ایثار به شمار میآیند و حضورشان در چنین محافلی، پیامآور بیداری و بصیرت برای جامعه است.
